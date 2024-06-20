'Ağlama Anne' şarkısını 27 yıl sonra ilk kez söyledi

Çağdaş halk müziğinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden Selda Bağcan, dün akşam KerkiSolfej'in yaz konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir akşama imza attı.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğundaki konserine alkışlarla başlayan Selda Bağcan, Senforock Senfoni Orkestrası eşliğinde akşam boyunca sahnede fırtınalar estirdi. Yeğeni Serenad Bağcan sahneye çıkarak 'Dört Mevsim' ve 'Yiğidim Aslanım' şarkılarını seslendirdikten sonra halasının sahnesine konuk olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

HARBİYE'DE BİR İLK YAPTI

İlk kez 'Ağlama Anne' şarkısını Harbiye Açıkhava'da binlerce kişilik koroyla hep bir ağızdan söyleyen Bağcan: "Bu şarkıyı 1997'de stüdyoda bir kez söyledim. O kadar güzel söyledim ki bunu bir daha boyle söylemem dedim ve seslendirmedim. İlk kez burda bugün seslendirdim. Bugüne kadar 400 şarkı söyledim kadar bu şarkıların içinde benim için bu şarkı bir numara."dedi.

Kendi bestelerinin yanı sıra pek çok türküyü de kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı, sesi ve yorumuyla yüreklere dokundu. Konserinin finalini hareketli şarkılarla yapan sanatçı keyif dolu bir akşam yaşattı

 

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