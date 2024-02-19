Aga B'nin yeni durağı 24 Şubat Zorlu PSM %100 studio sahnesi

Türk rap müziğinin kelamı kelimelerle mühürleyen anlatıcısı Aga B, Muamma albümünü yayınladıktan sonra, Barış Demirel ile yaptığı işbirliği ‘Üzümlü Kek’ i takip eden  #adalet ile sevenlerini selamladı. Tüm bu üretimlerinin yanına yenilerini eklemek için stüdyoda bir taraftan Gtr Müzik'ten çıkacak albüm için çalışmalarına devam eden Aga B, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.   

Son dönemin adından sıkça bahsettiren Aga B'nin şimdiki durağı 24 Şubat'ta Zorlu Psm sahnesi. Heyecanı, enerjisi ve büyüsü ile her performansını büyük bir coşku ile sergileyen Aga B, farklı disiplinlerdeki artistlerle yaptığı  sahne üstü işlerden Gökhan Türkmen'le Heyecan düeti yine müzik eleştirmenlerinden tam not almıştı. 

Temposunu düşürmeden sahnede iki saatlik muazzam performanslara imza atan Aga B, her konserinde seyircisinin arasına katılarak onlarla birlikte söyleyerek farklı bir boyuta taşıyor. 

1987, Ankara doğumlu rap sanatçısı Aga B, 2000 yılında oldukça genç bir yaşta kariyerine başladı. Sırasıyla 2016 yılında “Al, Bum!”, 2019 yılında “Muaf” ve 2022 yılında “Muamma” isimli albümlerini yayınlayan sanatçı bu sene içerisinde yayınladığı “Adalet”, “Rabarba”, “YE!” ve son olarak “Endam” ile üretmeye devam ediyor. Solo çalışmalarının yanı sıra müzikal iş birlikleriyle de bilinen Aga B, çeşitli proje ve organizasyon çalışmaları ile müzik kariyerini sürdürmektedir.

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