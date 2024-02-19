Afra Saraçoğlu'ndan yeni reklam

Türkiye’nin 1 numaralı çikolata markası Ülker Çikolata'nın yeni reklam kampanyasında, yıldız oyuncu Afra Saraçoğlu rol aldı.

"Her günün en güzel anı" sloganıyla hem dijital platformlarda hem de TV’de aynı anda yayına giren reklam filmi, Afra Saraçoğlu’nun bir gününe odaklanıyor ve her güne tat katan çikolata keyfiyle anda kalmanın önemini vurguluyor.



* Nielsen verilerine göre Ülker Çikolata, ciro bazlı pazar payı sıralamasında 30 Eylül 2022- 30 Eylül 2023 tarihleri arası çikolata pazar lideridir.