“Afara Müzikali” Pi Kız Kardeşim Köyü için sahnelendi!

Ünlü sanatçı Uğur Aslan’ın kendi hayat öyküsünden yola çıkarak sahneye taşıdığı ve büyük beğeni toplayan “Afara bir Arabesk Müzikali” Pi Kadın Kanserleri Derneği tarafından Hatay Samandağı ilçesine bağlı Yaylıca köyünde yaptırılan “Pİ Kız Kardeşim Köyü” için Mall of İstanbul Moi Sahne’deydi. Afara’da şarkılar, depremzede kanser hastası kadınların aileleriyle birlikte kalacağı köy için söylendi. Duygusal anların yaşandığı ve yaklaşık 700 kişinin katıldığı geceden elde edilen gelirlerin tamamı, çalışmaları sona yaklaşan Pİ Kız Kardeşim Köyü’nün ihtiyaçları için kullanılacak.

İyilik dolu bir gecede buluştular

Gecede bir konuşma yapan Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş “6 Şubat, hepimiz için büyük acı. Kanserle mücadele eden kadınların yol arkadaşı olmaya çalışan bir dernek olarak depremden hemen sonra biz ne yapabiliriz dedik ve bu soruya yanıt aradık. Önce hijyen kutularımızla kız kardeşlerimizin yanındaydık. Sonra bir köy kurmayı hayal ettik. Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Yaylıca Köyü’nde bize bağışlanan yere 30 konteynerlık bir köy kurmak için kolları sıvadık. Kanserle mücadele eden kız kardeşlerimiz aileleriyle daha rahat, daha temiz bir ortamda kalsın istedik. Bu fikir, tüm iyilikseverleri birleştirdi. AFAD, köyümüzün alt yapısını kuruyor. Konteyner evler için pek çok kurum ve kişi bağışta bulundu. Köyümüz yakında hayata geçecek” dedi.

Uğur Aslan seve seve kabul etti

Köyün ihtiyaçları için desteğe ihtiyaçlarının bulunduğu bu dönemde, Uğur Aslan’ın bedelsiz sahneye çıkmayı teklif etmesinin kendisini de çok mutlu ettiğini belirten Arzu Karataş, “Bu gece, harika bir gece. Herkes gönlüyle burada. Uğur Aslan sanatsal gücüyle yanımızda. Hem köyün hayata geçirilmesinde bize destek veren tüm sponsorlarımıza hem de bu anlamlı ve iyilik dolu gecede bizlerle olan tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu çabanın bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor”

Proje ile ilgili duygularını aktaran Uğur Aslan ise “Afara bir Hatay, Amik Ovası hikâyesi. Bir derdim vardı bu hikâyeyi anlatırken. İçinden geçtiğim doğayı anlattım bu hikâyede. Yaşanan deprem ile ilgili, bu müzikali sahneye her koyduğumda biraz gergin oluyorum, buruk oluyorum, şu anki temel duygum: Biraz içimde hüzün var… Bir yanıyla da çok mutluyum, tüm bu acıların toplamına rağmen katkı sağlıyor olmak, Pi Kadın Kanserleri Derneği ile birlikte, onların ortaya koyduğu bu çabayla beraber, o çabanın bir parçası olmak beni çok mutlu da ediyor” dedi.

Gecede köyün yapımına ve geceye destek veren Acıbadem Sağlık Grubu, Biletini Al, ELK, Estee Lauder, Grillo, Mall of İstanbul, Moi Sahne, Pantene, PG, Radika, Sakajewa, Suwen, Viktoria Secret, Weser Sportwagen Zentrum, YSS Consilting temsilcilerine de birer teşekkür plaketi takdim edildi.