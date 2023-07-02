Adı sunucu Hazal Eker ile anılan Murat Boz'dan şaşırtan açıklama!

Adı Hazal Eker ile anılan Murat Boz'dan flaş açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Alaçatı'da bir kişinin elini öpmüş ve gündem olmuştu.


O kişinin sunucu Hazal Eker olduğu ortaya çıkmıştı.


İddialar üzerine Boz, açıklama yaptı. Şarkıcı, Instagram'dan ilk olarak, "Hayatımın kadını" diye yazarak, bir sonraki paylaşımına dikkat çekti.


Boz köpeğini paylaşmasıyla, aşk iddialarını yalanlamış oldu.

 

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Murat BozHazal Eker

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