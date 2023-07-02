Adı sunucu Hazal Eker ile anılan Murat Boz'dan şaşırtan açıklama! 02.07.2023 23:42 Adı Hazal Eker ile anılan Murat Boz'dan flaş açıklama geldi. İşte haberin detayları... Ünlü şarkıcı Murat Boz, Alaçatı'da bir kişinin elini öpmüş ve gündem olmuştu. O kişinin sunucu Hazal Eker olduğu ortaya çıkmıştı. İddialar üzerine Boz, açıklama yaptı. Şarkıcı, Instagram'dan ilk olarak, "Hayatımın kadını" diye yazarak, bir sonraki paylaşımına dikkat çekti. Boz köpeğini paylaşmasıyla, aşk iddialarını yalanlamış oldu. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Murat BozHazal Eker