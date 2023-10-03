Adana’da müthiş gala! Annesine verdiği sözü tuttu

Uzun yıllar Almanya’da “Müthiş Türk” olarak anılan, hayatı dramatik olaylarla dolu olan iş insanı İlhan Doğan’ın hayatı konu alan ve başrolünü Erkan Petekkaya’nın oynadığı “Her Şeye Rağmen” filmi seyircisi ile buluştu.

Sinema eleştirmenlerinin yanı sıra seyirciden de büyük beğeni toplayan ve kısa zamanda adından söz ettiren filmin ikinci galası ise Adana’da 01 Burda Avm Performans Gösteri Merkezi – PGM’de düzenlendi. Adanalıların büyük ilgi gösterdikleri filmin galasına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nurdan Karalar’ın yanı sıra filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ile oyunculardan Barbara Sotelsek, Meral Perin Yüzgüleç ve gerçek hayat hikayesi konu edilen İlhan Doğan katıldılar. İlhan Doğan, galaya katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Adana’dan Almanya’ya, Palme de Mallorca’dan Hollywood’a kadar uzanan dramatik ve başarılı hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılan İlhan Doğan smokinini giyerek galadan önce annesi Firdevs Güvenaltın’nın kabrini ziyaret etti onun için dualar etti. İlhan Doğan, vefatından önce annesinin eşi tarafından iftira ve haksızlıklara uğradığı için namusunun iffetinin lekelendiğini ve kendisine yapılan haksızlıkların gerçek yüzünün herkes tarafından öğrenilmesini istediğini söyleyerek “Anneme verdiğim sözü tuttum. Bütün gerçekleri öğrenerek onun namuslu iffetli bir kadın olduğunu bu filmdeki gerçek hayat hikayem sayesinde tüm ailem, akrabalarım ve hatta dünya biliyor artık. Annem huzur içinde uyuyacak. "Her Şeye Rağmen" filminin asıl final sahnesi de benim anemin kabrini ziyaret etmemedir” dedi.

Filmin finalinde galanın sunucusu Deray Yurdakul dramatik filmin hikayesinden etkilendiğini söyleyerek gözyaşlarını tutamadı. Sahnede duygulu anlar yaşayan İlhan Doğan kadar izleyiciler de gözyaşlarına boğuldular.