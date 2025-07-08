Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı 08.07.2025 14:26 Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı. İşte detaylar... Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin, 18'inci yaşına girdi. Ilıcalı kızının doğum gününde eski eşi Zeynep Yılmaz ile buluştu. Ilıcalı, doğum gününden karelerini paylaştı. Ilıcalı, "Canım kızım Yasemin’in 18'inci yaşını kutladık. Zaman ne çabuk geçiyor. Konuşamadığı günler dün gibi aklımda... Allah inşallah benim tatlı kızıma güzel bir gelecek nasip eder" diye yazdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN