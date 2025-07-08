Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin, 18'inci yaşına girdi.



Ilıcalı kızının doğum gününde eski eşi Zeynep Yılmaz ile buluştu.



Ilıcalı, doğum gününden karelerini paylaştı.



Ilıcalı, "Canım kızım Yasemin’in 18'inci yaşını kutladık. Zaman ne çabuk geçiyor. Konuşamadığı günler dün gibi aklımda... Allah inşallah benim tatlı kızıma güzel bir gelecek nasip eder" diye yazdı.