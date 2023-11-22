Açılışa ünlü akını  

Renkli geçen gecede İrem Helvacıoğlu’ sevgilisi Ural Kaspar, The Rua Suadiye için “Uzun yıllar Cadde’de yaşıyorum. Burada iyi yemek yiyebileceğin bir mekanda iyi kokteyl içmek için farklı mekana gidiliyordu ya da müzik dinlemek için. 3 unsuru aynı mekanda bulamıyordunuz. Biz The Rua Suadiye ile “İyi Yemek,İyi Müzik,İyi Kokteyl” bu üç unsuru aynı anda sunan bir mekan yaptık,” dedi.

Açılış partisinde en dikkat çeken çift olan Helvacıoğlu ile Kaspar oldukça mutluyu. Mikrofonlara konuşan sevgililer, “Her şey çok güzel bizde iyiyiz ve iyi anlaşıyoruz” dedikten sonra muhabirler ‘ilerde evlilik olurmu’ sorusuna Helvacıoğlu, “İlişkimiz henüz 4 ay oldu evliliği konuşmak için daha çok erken” açıklamasını yaptı.

Özel geceye katılan isimler arasında Ekin Mert Dalmaz, Halil İbrarim Ceyhan, Ayşen İnan, Emel Acar, Hrem Helvacıoğlu Ural Kaspar, Gökhan Keser, Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner ile katıldı.