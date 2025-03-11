Abdülkerim Bardakçı'nın şampiyonluk açıklaması!

Abdülkerim Bardakçı'nın şampiyonluk açıklaması! İşte detaylar...

Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakçı, ailesiyle birlikte Nişantaşı’ndaydı.

 

Eşi Zara ve kızı Alara ile birlikte mağazaları gezen Abdülkerim Bardakçı, "Her şey yolunda. Sezon sonunda şampiyon olup yeni hedefimize ulaşacağız.

 


Tek amacımız bu zaten" diye konuştu.

 

Bardakçı, şampiyonluk yolunda saha dışında da kıyasıya bir rekabetin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bu konular hakkında yorum yapmak bana düşmez. Biz sadece saha içine odaklanıyoruz" dedi.


Galatasaray'da doping iddialarının sorulması üzerine ise, "Onlarla ilgili ben yorum yapamam. Bana düşmez" yanıtını verdi.

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