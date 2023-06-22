ABD’li star Türkiye’de

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Dante Thomas. iş insanı Muhammet Gömük’ün özel davetlisi olarak Türkiye ye geldi.

Önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’na Özel jet ile iniş yapan Dante’yi İş insanı Muhammet Gömük karşıladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı “ dostum Muhammeti’in doğum günü için geldim, beni arayıp davet ettiğinde o gün oradayım dedim ve geldim Türkiye de zaman geçirmeyi çok seviyorum” dedi.

1 hafta Türkiye de kalacak olan Dante’yi yoracağım diyen Gömük “ Dante ile öncelikle İstanbul turu yapacağız, sonrasında Çeşme ye gidip ona Çiğköfte ikram edeceğim ve Türkiye’mizin bütün güzelliklerini gösterip unutulmaz bir 1 hafta geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi