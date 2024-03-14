A Mutfak’tan dev İtalyan markası

İtalya'nın tasarımları ile devleşen ünlü mobilya markası "Bonaldo" artık "A Mutfak Mobilya"da.

1936 yılından bu yana İtalya'nın yerleşik mobilya devi ve aile şirketi olan Bonaldo, Bodrum'un kaliteden ödün vermeyen markalarından A Mutfak Mobilya’nın Bodrum Plaza mağazasında önceki gün gerçekleştirilen bir davetle Bodrumluların beğenisine sunuldu.

Bu özel gün için İtalya'dan gelen firma sahibi "Alberto Bonaldo"  Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını söylerken; A Mutfak Mobilya sahibi Mehmet Savaş ile birlikte kurdele keserek yeni sezona start verdiler. Davete katılan  birçok mimar ve inşaat sektörünün tanınmış yüzleri müzik ve ikramlar eşliğinde  unutulmaz anlar yaşadılar.

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