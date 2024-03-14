A Mutfak’tan dev İtalyan markası

1936 yılından bu yana İtalya'nın yerleşik mobilya devi ve aile şirketi olan Bonaldo, Bodrum'un kaliteden ödün vermeyen markalarından A Mutfak Mobilya’nın Bodrum Plaza mağazasında önceki gün gerçekleştirilen bir davetle Bodrumluların beğenisine sunuldu.

Bu özel gün için İtalya'dan gelen firma sahibi "Alberto Bonaldo" Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını söylerken; A Mutfak Mobilya sahibi Mehmet Savaş ile birlikte kurdele keserek yeni sezona start verdiler. Davete katılan birçok mimar ve inşaat sektörünün tanınmış yüzleri müzik ve ikramlar eşliğinde unutulmaz anlar yaşadılar.