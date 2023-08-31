8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı

‘Fashion And Music Show’un 4.’sü önceki gün Moda Kayıkhane’ de gerçekleşti.



Ev sahipliğini Mehmet Yıldırım’ın üstlendiği organizasyonun sunuculuğunu Tuğba Özay üstlenirken İpek Tanrıyar, Ece Gürsel ve Wilma Ellles, Pelin Suade defilede yer aldı.



Özel gecede Banu Zorlu, konser verdi.

Defilede şarkıcı Yılmaz Morgül, çevre kirliliğine dikkat çekmek için ‘Plastik Terördür’ pankart kaldırarak çöpten yapılan Emrullah Köroğlu’nun tasarımını giydi. 3. kez anne olmaya hazırlanan oyuncu, 13 kilo aldığını belirterek, “Limonlu içecekleri aşerdim ve çok seviyorum. 13 kilo aldım çok az aslında hala manken kıyafetleri giyebiliyorum” diye konuştu. Elles, doğumunun her an olabileceğini sözlerine ekledi.