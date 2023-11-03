6. Uluslararası İstanbul Komedi Festivali başladı

Çağdaş Türk Sanatı’nın değerli temsilcilerinden Mevlut Akyıldız’ın İstanbul Komedi Festivali’ne özel hazırladığı ve kendi arşivinden derlediği “Altı Da İstanbul, Üstü De İstanbul” isimli desen sergisi, BKM Organizasyonu ile bu yıl 6. kez gerçekleşecek Uluslararası İstanbul Komedi Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

ÖZEL DAVETE ÖZEL İLGİ

Festivalin simgesi İstanbul Boğazı’nın oyuncu martılarını alegorik anlatımı ile eşsiz birer sanat eserine dönüştüren Mevlut Akyıldız; 40 yılı aşan sanat hayatı boyunca ürettiği işlerinden, 90’larla günümüz arasındaki bir dönemi kapsayan 38 desenini festival boyunca Maximum Uniq Hall’de sergileyecek.

Yoğun ilgi göre serginin açılış davetine katılan isimler arasında; Gamze Cizreli, Sedef & Mehmet Demirkol, Didem Bağrıaçık, Ceren & Erdem Erdirik, Arzu Kunt, Şule Zeybek, Emek Külür, Esra Erol, Gülay Afşar, İdil Lüleci, Füsun Kuran, Başak Pelister, Banu & Sarp Tiryakioğlu, Cemal Noyan, Müge Kolat, Yelda İpekli, Taylan Kümeli, Eda & Ferhat Zamanpur, Ayşen Zamanpur, Elif Mısırlı, Mehmet Y.Yılmaz, Begüm Karamahmutoğlu, Aylin Korucu, Işık Şimşek, Berna Sağlam Naipoğlu, Şirin Payzın, Dafne & Aslı Ekşioğlu, Gözde & Ahmet Ersu, Aşkım & Mevlut Akyıldız, Zümrüt Arol Bekçe vardı.