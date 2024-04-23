51'inci yaşına giren Cem Yılmaz'dan doğum günü mesajı!

51'inci yaşına giren Cem Yılmaz'dan doğum günü mesajı! İşte detaylar.

Cem Yılmaz, 51'inci yaşına girdi.


Komedyen, Instagram'dan esprili paylaşım yaptı.

 

Yılmaz, "Hahhhahhhahhhahhahh hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Bir de kendimi merkeze koymam. Ve elbette quantum ve çok az zencefil! Ama çok az (yok denecek kadar) ve elbette evren! Bir de çok genç yaştan itibaren yoga... Hep ama! Devamlı ve Fotonlar. Teşekkürler hayat. Teşekkürler 2024" dedi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi