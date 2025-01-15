“50 Fifty” yine dopdolu

15.01.2025 18:58

Dream Türk ekranlarında yayınlanan ve müzik ile magazin dünyasının nabzını tutan “50 Fifty”, yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Zeynep Bozkaya’nın sunuculuğunu, Suat Yanç’ın ise yapımcılığını üstlendiği program, her hafta olduğu gibi bu hafta da dikkat çekici haberler ve özel görüntülerle geliyor.