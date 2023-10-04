2023 La Vie est Belle tarihinde büyük bir dönüm noktasını işaret ediyor

La Vie Est Belle ilham perisi Julia Roberts, Lancôme’un tüm elçilerini büyük bir mutluluk hareketi için bir araya getiriyor. 2 yeni elçi Aya Nakamura ve HoYeon Jung’un yer aldığı kampanyada Amanda Seyfried, Isabella Rossellini, Julia Roberts, Lily Collins, Penelope Cruz ve Zendaya Coleman da yer alıyor. Bu ikonik mutluluk aktivistleri kadrosu, La Vie est Belle için Lancôme'un daha önce hiç olmadığı kadar çeşitli ve kapsayıcı yeni yaklaşımını temsil ediyor.

Bu unutulmaz kampanya, Lancôme'un ikonik parfümü için eşsiz bir dönemin açılışını yapıyor. 2023’ün Ekim ayı, La Vie est Belle'in sınırlı sayıdaki yeni ekstrait versiyonunun tanıtıldığı özel ve önemli dönüm noktasını temsil ediyor.

Mutluluk en değerli hediyedir

Mutluluğun gerçek bir hazine olduğuna olan inançlarını göstererek, Lancôme La Vie est Belle L'Extrait'i sunuyor. Güçlü ama narin bir ikili olan gül ve iris, bir ud odunu akoru derinliğiyle yükseliyor ve altın bir şişede buluşuyor. Gizemle dolup taşan bu lüks parfüm, mutluluğun her bir saniyesinin değerli olduğunu bize hatırlatıyor. Ona sarılmalı, en iyi şekilde değerlendirmeli, kıymetini bilmeli ve paylaşmalısınız. Tatil sezonu için mükemmel bir hediye olan bu koleksiyonluk tasarım, altın damlanın yolunu takip etmeye ve sizi mutluluğun yeni değerli kokusunu keşfetmeye davet ediyor.

La Vie est Belle L'Extrait: mutluluk en değerli hediyedir.

Lancôme'un değerli odunsu iris

2012'deki orijinal parfümün yaratıcılarından olan, usta parfümörler Anne Flipo ve Dominique Ropion tarafından hazırlanan, La Vie est Belle L'Extrait koleksiyon içinde bir öncü. Daha önce hiç olmadığı kadar zarif olan bu yeni koku, Lancôme'un ilk odunsu irisini temsil ediyor. Her bir bileşenin formülde dile getirdiği lüks bir ifade, altın bir mutluluğun koku tercümesi oluyor.

La Vie est Belle'in çiçeksi gurme imzasına sadık kalarak, L'Extrait, sembolik parfümün yeniden yorumlanarak parfümör paletindeki en sofistike ve duyusal koku deneyimini yaratıyor. Üst notalardaki reçine olibanum ve tütsü akoru, bergamot ve kırmızı meyve akorunu harmanlayarak taze ve meyvemsi kokuya baharatlı bir dokunuş katıyor. Kompozisyonun kalbinde eşsiz bir buketi canlandıran gül esansı bulunurken, iris pallida yağı buketin göz alıcı karmaşıklığını yansıtıyor. La Vie est Belle'de ilk kez, ud odunu parfüme odunsu bir imza getirirken, aynı zamanda ikonik izin derinlik, zenginlik ve gizem kazanmasına da yardımcı oluyor. Ten üzerinde sıcak, duyusal bir titreşim olarak kalıcılığını koruyan bu odunsu yön, büyüleyici bir bağımlılık ile La Vie est Belle'e eşi benzeri olmayan bir ihtişam kazandırıyor.

La Vie est Belle L'Extrait son derece sofistike, cömert ve arzu edilen bir koku. Bu güne kadar ürün yelpazesinin en konsantre ve sofistike kokusu.

"L'Extrait için, La Vie est Belle'in karakteristik notalarını koruduk, ancak odunsu imzayı karmaşık, büyüleyici yönlerle yoğunlaştırdık. Bu gizemli, esrarengiz bir koku." - Anne Flipo

"L'Extrait ile ağaçların zenginliğini yansıtan bir parfüm yarattık. Udun büyüleyici derinliği ile mükemmel bir şekilde harmanlanan, sıcak amber notaları ile oluşturulmuş bir koku bu. Sofistike ve derinden, duyusal bir koku deneyimi." - Dominique Ropion

Altın Gülüş

Bugüne kadar yaratılan en değerli La Vie est Belle kokusu için en lüks şişe gerekiyordu... Bu yıl sonu, ikonik kristal şişe sınırlı sayıda çıkan versiyonu için altınla kaplanıyor. Sembolik şişe, parlayan kanatlarının ucu gibi sıcak bir ışık saçıyor. Adeta bir altın damlasının Lancôme'un ikonik parfümünden şişeye sızdığı gibi. Şişenin şeffaflığını koruyan yenilikçi bu süreç, her zaman ikonik gülümsemesini ortaya çıkarıyor ve bu sefer onu altınla giydirerek her yönüyle zarif bir siluet çiziyor.

L'Extrait, unutulmaz bir hediye için La Vie est Belle'in en sofistike versiyonu olarak karşımızda. Gerçek bir koleksiyoner parçası. Altının gücüyle sonsuzluğa dönüşen sıcak bir gülümseme.