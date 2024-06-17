20 bin kişilik bayram korosu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Tekirdağ Sahil’de kurulan dev sahneye çıkan grup, şarkılarını binlerce müziksever ile birlikte söyledi.

Grubun solisti Özer Arkun “Öncelikle grubum adına herkesin bayramı kutluyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar diliyoruz. Bugün aynı zamanda babalar günü, biz 3’ümüz de babayız:), bütün babaların babalar gününü de kutluyoruz” diyerek büyük alkış aldı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Rubato, bayram haftası turnesine Antalya konserleri ile devam edecek.