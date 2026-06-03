  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zeynep Mansur'dan Loş ile dansa davet  

Zeynep Mansur'dan Loş ile dansa davet  

Zeynep Mansur'dan Loş ile dansa davet  

Zeynep Mansur, yaz şarkısı 'Loş' ile herkesi şaşırtacak.

 Zeynep Mansur'dan Loş ile dansa davet  

Şarkıcı, sadece eseriyle değil, pop müzikte farklı bir tarz olan afro house tarzıyla da dikkat çekecek.

 Zeynep Mansur'dan Loş ile dansa davet  

Her şarkıda farklılıklarla göze çarpan Mansur, parçayla herkesi dansa davet ediyor.

 Zeynep Mansur'dan Loş ile dansa davet  

Kendinden emin güçlü kadınlara şarkısıyla ses olmayı hedefleyen Mansur, aynı zamanda kalabalıklar içinde ve ışıltılıların ardında hepimize ne kadar yalnız olduğumuzu da vurgulayarak dinleyenlerini düşünmeye itiyor.

Zeynep Mansur'dan Loş ile dansa davet  
Söz ve müziği Altuğ Bilsev'e düzenlemesi Levent Lodos'a ait olan 'Loş'un klibi, yapay zekayla desteklendi. Zeynep Mansur, bu klip de stylingi de kendisi üstlendi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ceren Benderlioğlu, Eşref Rüya dizisinin final kararının ardından rol arkadaşı Demet Özdemir'in kendisini takipten çıkması hakkında konuştu
  Magazin

Ceren Benderlioğlu, Eşref Rüya dizisinin final kararının ardından rol arkadaşı Demet Özdemir'in kendisini takipten çıkması hakkında konuştu

Murat Kurşun yeni şarkısıyla herkesi dans ettirecek  
  Magazin

Murat Kurşun yeni şarkısıyla herkesi dans ettirecek  

Reha Muhtar hayatını kaybetti
  Gündem

Reha Muhtar hayatını kaybetti

İpek Erdem Barbie Gamze rolüne hayat verdiği Hayat Bilgisi hakkında açıklama yaptı
  Magazin

İpek Erdem Barbie Gamze rolüne hayat verdiği Hayat Bilgisi hakkında açıklama yaptı

Uzun süredir görünmeyen Ayşegül Aldinç Nişantaşı'nda ortaya çıktı
  Magazin

Uzun süredir görünmeyen Ayşegül Aldinç Nişantaşı'nda ortaya çıktı

Furkan Palalı’nın reklam kampanyası yayınlandı
  Magazin

Furkan Palalı’nın reklam kampanyası yayınlandı