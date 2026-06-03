 Zeynep Mansur'dan Loş ile dansa davet  

Zeynep Mansur, yaz şarkısı 'Loş' ile herkesi şaşırtacak.

Şarkıcı, sadece eseriyle değil, pop müzikte farklı bir tarz olan afro house tarzıyla da dikkat çekecek.

Her şarkıda farklılıklarla göze çarpan Mansur, parçayla herkesi dansa davet ediyor.

Kendinden emin güçlü kadınlara şarkısıyla ses olmayı hedefleyen Mansur, aynı zamanda kalabalıklar içinde ve ışıltılıların ardında hepimize ne kadar yalnız olduğumuzu da vurgulayarak dinleyenlerini düşünmeye itiyor.



Söz ve müziği Altuğ Bilsev'e düzenlemesi Levent Lodos'a ait olan 'Loş'un klibi, yapay zekayla desteklendi. Zeynep Mansur, bu klip de stylingi de kendisi üstlendi.

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