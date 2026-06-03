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Uzun süredir görünmeyen Ayşegül Aldinç Nişantaşı'nda ortaya çıktı

Uzun süredir görünmeyen Ayşegül Aldinç Nişantaşı'nda ortaya çıktı

Uzun süredir görünmeyen Ayşegül Aldinç Nişantaşı'nda ortaya çıktı

 

Ayşegül Aldinç, bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. 

Uzun süredir görünmeyen Ayşegül Aldinç Nişantaşı'nda ortaya çıktı
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen sanatçı, "Hep annemle ilgileniyorum. Bir de şimdi doktora gidiyorum. Benle ilgili değil bir durum yok" dedi.

Uzun süredir görünmeyen Ayşegül Aldinç Nişantaşı'nda ortaya çıktı
Aldinç, doktora gittiği için soruları yanıtlamadan yoluna devam etti.

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