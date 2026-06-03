Uzun süredir görünmeyen Ayşegül Aldinç Nişantaşı'nda ortaya çıktı

Ayşegül Aldinç, bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.



Uzun zamandır ortalarda görünmeyen sanatçı, "Hep annemle ilgileniyorum. Bir de şimdi doktora gidiyorum. Benle ilgili değil bir durum yok" dedi.



Aldinç, doktora gittiği için soruları yanıtlamadan yoluna devam etti.

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