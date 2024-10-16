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Umut Akyürek kızıyla ilgili acı gerçeği açıkladı!

Umut Akyürek kızıyla ilgili acı gerçeği açıkladı! İşte detaylar...

Umut Akyürek kızıyla ilgili acı gerçeği açıkladı!

Umut Akyürek, kızıyla ilgili sorunlar yaşadığını söyledi. Şarkıcı, kızının psikolojik sorunlar yaşadığını ve yasaklı madde kullandığını açıkladı.

Umut Akyürek kızıyla ilgili acı gerçeği açıkladı!
Akyürek, "Reşit olduğu için hastaneye yatıramıyoruz. Ya ölecek ya da öldürecek diye korkuyoruz. Bilincini kaybediyor" dedi.Umut Akyürek kızıyla ilgili acı gerçeği açıkladı!


Akyürek, "Biz dünyada cehhenemi yaşıyoruz. madden ve manen bitmiş vaziyetteyiz . ne yapacağımızı bilmiyoruz. Lütfen beni ve eşimi şu an telefonla aramayın şu anda çok büyük sıkıntı içindeyiz sadece sesimi ilgili makamlara duyurmamıza yardım edin" diye konuştu.

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