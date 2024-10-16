Umut Akyürek kızıyla ilgili acı gerçeği açıkladı!

Umut Akyürek, kızıyla ilgili sorunlar yaşadığını söyledi. Şarkıcı, kızının psikolojik sorunlar yaşadığını ve yasaklı madde kullandığını açıkladı.



Akyürek, "Reşit olduğu için hastaneye yatıramıyoruz. Ya ölecek ya da öldürecek diye korkuyoruz. Bilincini kaybediyor" dedi.



Akyürek, "Biz dünyada cehhenemi yaşıyoruz. madden ve manen bitmiş vaziyetteyiz . ne yapacağımızı bilmiyoruz. Lütfen beni ve eşimi şu an telefonla aramayın şu anda çok büyük sıkıntı içindeyiz sadece sesimi ilgili makamlara duyurmamıza yardım edin" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.