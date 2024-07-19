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Serel Yereli babasının mezarı başında çekilen fotoğrafları "Kocam babamla tanıştı" notuyla paylaştı

Serel Yereli babasının mezarı başında çekilen fotoğrafları "Kocam babamla tanıştı" notuyla paylaştı. İşte detaylar...

Serel Yereli babasının mezarı başında çekilen fotoğrafları "Kocam babamla tanıştı" notuyla paylaştı

Serel Yereli, 2011’de vefat eden babası Serdar Yereli’nin mezarını ziyaret etti.

 Serel Yereli babasının mezarı başında çekilen fotoğrafları "Kocam babamla tanıştı" notuyla paylaştı

Yanında sevgilisi Oğul Avcı da vardı.

Serel Yereli babasının mezarı başında çekilen fotoğrafları "Kocam babamla tanıştı" notuyla paylaştı
Mezarı başında çekilen fotoğrafları “Kocam babamla tanıştı” ve “Aile fotoğrafı” notuyla paylaştı.

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