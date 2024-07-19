Serel Yereli, 2011’de vefat eden babası Serdar Yereli’nin mezarını ziyaret etti.

Yanında sevgilisi Oğul Avcı da vardı.



Mezarı başında çekilen fotoğrafları “Kocam babamla tanıştı” ve “Aile fotoğrafı” notuyla paylaştı.

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