  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Serdar Ortaç’ın dinlenme rekorları kıran hitleri tekrar canlanacak

Türk pop müziğinin unutulmaz sanatçısı Serdar Ortaç, müzik dünyasında iz bırakan başarılı kariyeriyle göz doldurmaya devam ediyor. Yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandıran Ortaç, akustik tınılardan oluşan ikinci albümü "Serdar Ortaç Akustik Vol 2" için geri sayımı başlattı.

Serdar Ortaç’ın dinlenme rekorları kıran hitleri tekrar canlanacak

Değerli albümde ünlü popçunun 30 yıllık müzik kariyerinde dönemine damga vuran 10 parçası bulunuyor. Hit parçaların akustik düzende tekrar hayat verildiği çalışmayla farklı bir perspektif sunan albüm sonbaharın ritmine uygun haliyle müzik severleri mest edecek.

Serdar Ortaç’ın dinlenme rekorları kıran hitleri tekrar canlanacak

Yeniden yorumlanan klasikleşmiş şarkılar hem dinleyicilere duygusal ve özgün bir deneyim sunuyor hem de nostaljik bir yolculuk vadediyor. Merakla beklenen çalışma ise başlı başına Serdar Ortaç’ın eserlerinden oluşuyor.

Serdar Ortaç’ın dinlenme rekorları kıran hitleri tekrar canlanacak

8 parçanın söz ve müziği ünlü popçuya aitken bir parçanın bestesini Suat Aydoğan bir parçanın sözünü ise Ahmet Taşkın Tuna üstleniyor.

Serdar Ortaç’ın dinlenme rekorları kıran hitleri tekrar canlanacak

Ünlü yönetmen Kemal Başbuğ tarafından stüdyoda akustik konser tadında çekilen klipler gönülleri fethedecek.

Serdar Ortaç’ın dinlenme rekorları kıran hitleri tekrar canlanacak

Müzik severlere duygusal ve zamansız bir müzik ziyafeti sunan "Serdar Ortaç Akustik Vol 2" albümü 10 Kasım’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 224
    SEVDİM
  • 221
    BEĞENDİM
  • 220
    GÜLDÜM
  • 221
    ALKIŞ
  • 5
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 2
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ivi Adamou: Türkçe’mi geliştiriyorum
  Magazin

Ivi Adamou: Türkçe’mi geliştiriyorum

Berkay kızının ismini açıkladı
  Magazin

Berkay kızının ismini açıkladı

Müşerref Akay'dan genç şarkıcılara ağır gönderme
  Magazin

Müşerref Akay'dan genç şarkıcılara ağır gönderme

Emre Belözoğlu’ndan çocuklarına duygusal vasiyet
  Magazin

Emre Belözoğlu’ndan çocuklarına duygusal vasiyet

Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti
  Magazin

Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti

Çağla Şimşek tatil sonrası Mardin yolcusu
  Magazin

Çağla Şimşek tatil sonrası Mardin yolcusu