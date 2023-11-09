Serdar Ortaç’ın dinlenme rekorları kıran hitleri tekrar canlanacak

Değerli albümde ünlü popçunun 30 yıllık müzik kariyerinde dönemine damga vuran 10 parçası bulunuyor. Hit parçaların akustik düzende tekrar hayat verildiği çalışmayla farklı bir perspektif sunan albüm sonbaharın ritmine uygun haliyle müzik severleri mest edecek.

Yeniden yorumlanan klasikleşmiş şarkılar hem dinleyicilere duygusal ve özgün bir deneyim sunuyor hem de nostaljik bir yolculuk vadediyor. Merakla beklenen çalışma ise başlı başına Serdar Ortaç’ın eserlerinden oluşuyor.

8 parçanın söz ve müziği ünlü popçuya aitken bir parçanın bestesini Suat Aydoğan bir parçanın sözünü ise Ahmet Taşkın Tuna üstleniyor.

Ünlü yönetmen Kemal Başbuğ tarafından stüdyoda akustik konser tadında çekilen klipler gönülleri fethedecek.

Müzik severlere duygusal ve zamansız bir müzik ziyafeti sunan "Serdar Ortaç Akustik Vol 2" albümü 10 Kasım’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

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