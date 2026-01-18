  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Selen Seyven, oğluyla eğlenceli anlar yaşadı

Selen Seyven, oğluyla eğlenceli anlar yaşadı

Selen Seyven, oğluyla eğlenceli anlar yaşadı

Selen Seyven, oğluyla eğlenceli anlar yaşadı.

 Selen Seyven, oğluyla eğlenceli anlar yaşadı

Oyuncu, çocuğuyla Playland Eğlence Merkezi'ne gitti.

 Selen Seyven, oğluyla eğlenceli anlar yaşadı

 

Eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Seyven, çocuğuyla çocuk oldu.

 Selen Seyven, oğluyla eğlenceli anlar yaşadı


Seyven'e takipçileri ise nazar boncuğu emojisi gönderdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tarkan İstanbul konserine devam ediyor
  Magazin

Tarkan İstanbul konserine devam ediyor

Meryem Uzerli Riyad’daydı
  Magazin

Meryem Uzerli Riyad’daydı

Arzum Onan'ın set özlemi
  Magazin

Arzum Onan'ın set özlemi

Sömestr tatilinde Kore rüzgarı
  Hayatın İçinden

Sömestr tatilinde Kore rüzgarı

Gırgıriye sahneye taşınıyor! Gülben Ergen Güllü, Perran Kutman Sabahat olarak dönüyor
  Magazin

Gırgıriye sahneye taşınıyor! Gülben Ergen Güllü, Perran Kutman Sabahat olarak dönüyor

Didem Kınalı’dan Adana’da unutulmaz gece
  Magazin

Didem Kınalı’dan Adana’da unutulmaz gece