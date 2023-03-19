Oğuzhan Koç'la Tartışıp Evi Terk Eden Demet Özdemir'in Paylaştığı Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti

Demet Özdemir, geçen ağustos ayında Oğuzhan Koç ile evlenmişti.

İlişkileriyle göz önünde olan çiftin evliliğinde kriz çıktığı ve kavga ettiği iddia edilmişti. Özdemir’in Oğuzhan Koç’un tavırlarından rahatsız olarak evi terk ettiği ileri sürülmüştü.

Özdemir'in son paylaştığı karede evine döndüğü ortaya çıktı.

Oyuncu, evinden fotoğraf paylaşarak, eşiyle barıştığını ilan etti.

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