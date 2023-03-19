SnobMagazin.com

Oğuzhan Koç'la Tartışıp Evi Terk Eden Demet Özdemir'in Paylaştığı Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile evliliğinde kriz çıktığı ve kavga ettiği iddia edilmişti. Ünlü oyucunun paylaştığı karedeki detay dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Oğuzhan Koç&#039;la Tartışıp Evi Terk Eden Demet Özdemir&#039;in Paylaştığı Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti

Demet Özdemir, geçen ağustos ayında Oğuzhan Koç ile evlenmişti.

Oğuzhan Koç&#039;la Tartışıp Evi Terk Eden Demet Özdemir&#039;in Paylaştığı Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti

İlişkileriyle göz önünde olan çiftin evliliğinde kriz çıktığı ve kavga ettiği iddia edilmişti. Özdemir’in Oğuzhan Koç’un tavırlarından rahatsız olarak evi terk ettiği ileri sürülmüştü.

Oğuzhan Koç&#039;la Tartışıp Evi Terk Eden Demet Özdemir&#039;in Paylaştığı Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti

Özdemir'in son paylaştığı karede evine döndüğü ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç&#039;la Tartışıp Evi Terk Eden Demet Özdemir&#039;in Paylaştığı Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti

Oyuncu, evinden fotoğraf paylaşarak, eşiyle barıştığını ilan etti.

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?