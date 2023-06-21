Zuhal Topal bakın nereye taşınıyor?

Yemek programı ile her gün ekranlarda olan sevilen sunucu Zuhal Topal, geçtiğimiz gün kızı ile birlikte İstinye Park'ta görüntülendi.

Muhabirlerin isteğini geri çevirmeyerek poz veren ve ayaküstü sohbet eden Topal, "Kızımla alışverişe çıktık, bayrama az kaldı ailece Kıbrıs’ta olacağız. Dönüşte de çok işim var Acarkent’te ev yaptırdık taşınıyoruz" dedi. Sohbetin ardından da kızıyla birlikte alışverişlerine devam ettiler.