Zuhal Olcay'ın gençlik sırrı

Yaşı olmayan kadınlar listesinde ilk sıralarda olan Zuhal Olcay, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği röportajda abartılı estetik operasyonlara değinip "Yüzünüze yaptırdığınız bir operasyonda elleriniz sizi ele verir. Yüzünüz genç, elleriniz yaşlı görünüyorsa bu estetiğin bir anlamı yok" demişti.



Fit ve yaş almayan görüntüsüyle her zaman dikkat çeken Olcay, aynı zamanda uzun yıllara dayanan dostluklarıyla, yakın arkadaşı da olan Dr. Fügen Erdoğan Çekin ile Bağdat Caddesi'nde görüntülendi.



Zuhal Olcay: "Fügen hem dostum, arkadaşım hem de cildim için bana destek olan harika bir doktor. Bugün harika bir öğleden sonra için buluştuk, yemek yiyeceğiz, ardından kahve içeceğiz" derken, gençlik sırrını da paylaştı: "Bana sosyal medyada ve sokakta karşılaştığımızda en çok sorulan soru cildime ne sürdüğüm, ne uyguladığım oluyor. İnsanlar hangi nemlendiriciyi hangi gözaltı kremini uyguladığımızı bile merak ediyor. Fügen en son 'Vitaminli Kök Hücre' tedavisi uyguladı" dedi. Dermatolog Dr. Fügen Erdoğan Çekin ise Zuhal Olcay'a uyguladığı işlemi "Vitaminli Kök Hücre tedavisi ile genç hücrelerin yenilenmesi için gerekli olan sinyali oluşturuyoruz. Cilde 'vitaminli kök hücreyi' uyguladığımız zaman, cilt yenilenme sinyali almış oluyor ve yenilenmeye başlıyor. Eskiden laboratuvarda yeni hücre oluşturup enjekte ediyorduk, şimdi genç hücrelere gerekli olan sinyali oluşturuyoruz" cümleleriyle anlattı.