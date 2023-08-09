Ziynet Sali'den itiraf

Karaman Belediyesi ve Fuya Organizasyon işbirliği ile bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, muhteşem konserlerle noktalandı...

Şölenin açılışını muhteşem sahne performansı ile başarılı sanatçı Ahmet Şafak yaparken, ikinci gün Anadolu Rock'ın güçlü sesi Kıraç etkinlik alanını dolduran onbinleri adeta mest etti.

Geçmişten günümüze sevilen şarkılarıyla adeta zamanda müzikal bir yolculuk yapan Kıraç, izleyiciler arasında yer alan minik bir hayranını sahneye davet ederek, sürpriz bir düete imza attı.

AY YILDIZLI KAFTANIYLA KERKÜK ZİNDANI

Performansının son bölümünde Ay Yıldızlı kaftanını giyerek, ''Kerkük Zindanı türküsünü on binlerce hayranı ile koro halinde seslendiren Kıraç'a performansının sonunda Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycıoğlu tarafından kentin simgesi olan ''Kristal Kızıl Elma'' hediye edildi. ''Bu şimdiye kadar aldığım en özel ödüllerden biri. Ofisimin en güzel köşesinde saklayacağımdan emin olabilirsiniz.'' sözleri ile ödülü kabul eden Kıraç, konserini alkışlar ve havai fişekler eşliğinde eşliğinde noktaladı.

Türk Dünyası Şöleni'nin kapanış gecesine ise başarılı sanatçı Ziynet Sali damga vurdu.

Yaklaşık 70.000 kişinin saatler öncesinde doldurduğu etkinlik alanına ''Aşk Nerede'' şarkısı ile giriş yapan Sali, gece boyunca bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve performansı ile müzik severlerden tam not aldı.

KARAMANLI ZİYNET...

Konserin son bölümünde Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından takdim edilen şehrin simgesi ''Kristal Kızıl Elma''yı kabul eden başarılı sanatçı, ''aslında biz hemşehriyiz. Kimse bilmez ama, bizim köyümüzün ismi ''Karamanlı Fatma Ana'' köyüdür. Evet Kıbrıslıyım ama kökenimizin Karaman'a dayandığını ve onun ailesinden geldiğimizi söylerler. Doğruysa ne mutlu. Zaten hepimiz kardeşiz'' sözleriyle kimsenin bilmediği bir detayı ilk kez sahnede paylaştı...

Üç günün sonunda yaklaşık 150.000 kişiyi ağırlayan şölen alanına çevre illerden de akın akın insan yağdı. Silifke Halk Oyunları Ekibi, Özbekistan Buhara Filarmonisi Müzik ve Dans Topluluğu'nunda renk kattığı şölen havai fişek gösterileri ile noktalandı.