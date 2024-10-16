Ziynet Sali'den aşk itirafı!

Ziynet Sali, önceki akşam İstanbul Şişli'deki Günay sahnesinde sevenleriyle buluştu. Günler öncesinden tüm rezervasyonların dolduğu gecede, yaklaşık iki saat sahnede kalan Sali, kendi hit şarkıları ile birlikte Grek ve alaturkamızın sevilen eserlerini seslendirdi. Zarif beyaz elbisesi ve etkileyici danslarıyla göz dolduran sanatçı, izleyicilerden tam not aldı. Sali'nin sahne performansı sırasında dinleyiciler de şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Konser öncesi çarpıcı açıklamalar yapan Sali "Uzun bir aradan sonra bugün ilk sahnemiz. Beyazlar içinde açmak istedim. Bembeyaz tertemiz olsun istedim" dedi. Repertuvarını 'Pop Grek' ve 'Alaturka' konseptinde kurguladığını söyleyen Ziynet Sali "20 yıldır Günay sahnesindeyim. Bir sezon ara vermiştik. Heyecanlıyım. Tüm assolistler bu sahneden geçmiş. Burası anı dolu, hatıra dolu" diye konuştu.

Ziynet Sali "Kimle düet yapmak isterdiniz?" sorusuna "Zeki Müren, Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla" diye cevap verdi. "Bir erkek iki kadını sevebilir mi?" diye sorulduğunda ise cevabı şu oldu: "Bunu bir erkeğe sormak lazım! Bana bir kadın iki erkeği sevebilir mi diye sorarsanız, sevgi sınırsız ve sonsuz bir enerji. Ama mevzu aşksa kalp bir kere atar!"

Ülke gündemindeki üzücü olaylara da değinen Ziynet Sali "Ülke olarak nereye gidiyoruz? Bu kadar negatif olayların kadına, çocuğa, hayvanlara şiddetin olduğu bir ortam çok yorucu. Bir olmamız, sevgiyle bağ kurup pozitif çözümler üretmemiz gerekiyor. Çok zor şeyler olmamalı bunlar" dedi.