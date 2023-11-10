Zihni Nişantaşı eski dokunuşlarıyla yeniden hayat buluyor

Eski tozlu hatıralarını bozmayan, yerine yenilerini eklemek isteyen Zihni Nişantaşı, siz değerli konuklarını bekliyor. Zihni Nişantaşı, tıpkı eski Zihni Bar gibi aynı dekorasyona ve aynı tasarımlara sahip olarak modern dokunuşlarla karşınıza çıkıyor. İlk açıldığında bir galeri olarak açılan Zihni, gelenlere öyle bir rahatlık ve eğlence sundu ki bu farklı bir yöne doğru evrilmeye başladı. İnsanların aynı evlerindeki gibi rahatlıkla şarkılar söyleyebileceği, dans edebileceği bir ortam yaratan Zihni, bir mekanın ev gibi olmasına vurgu yapıyor.

Zihni Bar, kapısından girildiği andan itibaren nostaljik kokusu, mistik atmosferi ve özenli dekorasyonu ile misafirlerini sıcak bir havayla karşılıyor. Özenle hazırlanan menüleri, alanında uzman şeflerin sunumuyla sizlerin beğenisine bırakılıyor. Misafirlerle birebir ilgilenerek istedikleri konforu sağlayan çalışanlarıyla her müşterinin özel oluşuna vurgu yapılıyor. Yediğiniz yemekler, her yediğinizde size aynı lezzeti sunmaya devam ederken, Zihni de Teoman’ın müzik organizasyonuyla aynı eğlenceyi vaat ediyor.

Nişantaşı’nın göbeğinde yer alan Zihni hem ulaşım açısından hem de kaliteli eğlence anlayışıyla gözde mekanlardan biri oluyor. Arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz, özel günlerinizi bir arada kutlayabileceğiniz ya da sadece kafa dağıtmak için geleceğiniz Zihni, her gelişinizde sizi konfor alanınızda hissettiriyor. Kaliteli müzik, iyi yemek anlayışı ile yola çıkan Zihni, içkinizi yudumlarken yeni anılarınızı biriktirmeniz için sizi çağırıyor. Eski Zihni Bar, modern düşünce yapısıyla birleşerek eski bir dünyada yeni bir hikaye yazmaya geliyor.

Menüde ise Şef Cem Erol imzası bulunmaktadır…

Zihni Bar Hakkında: Zihni Bar, 1980 yılında Zihni Şardağ tarafından açıldı. İlk başlarda bir galeri olarak açılan Zihni, sonradan ünlülerin birbirleriyle sohbet etmek ve eğlenmek için geldiği küçük bir bar haline geldi. Sonrasında bunu ticarete çevirmek isteyen Zihni Şardağ, galeri olarak kurduğu Zihni’yi insanların evi gibi eğlenebileceği bir mekan haline getirdi. Ünlülerin uğrak noktası olan Zihni, Nişantaşı’nın en işlek yerlerinden birinde olarak kolay ulaşılabilir bir mekan oldu. Günümüzün yorumuyla, eskinin tozlu hikayesinin birleşerek yeniden açıldığı Zihni Nişantaşı, müşterilerine kaliteli müzik, iyi yemek anlayışını devam ettiriyor. Teşvikiye Vali Konağı Caddesi No:39 Şişli İstanbul