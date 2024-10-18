Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin bebeklerinin ismi için yardım istedi!

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin bebeklerinin ismi için yardım istedi! İşte detaylar...

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Erkek bebek bekleyen oyuncu, "Hamilelik güzel geçiyor" dedi. Kilo takıntısı olmadığını söyleyen Bayat, "Hiç olacak dönem. Doğumdan sonra belli kısmı gidiyor. Gitmese de zaman içerisinde gidiyor. Çok dert etmiyorum. Benim ve bebeğimin sağlığı önemli" dedi.


İsim konusunun belli olmadığını belirten çift, "Hayranlarımız da bize yazabilir. Hoşumuza giden bir isim olunca koyacağız" şeklinde konuştu.

 

'Misery' tiyatro oyunu için Elçin, "İki kişilik oyun. Sedef Akalın'la oynuyoruz. Prömiyer güzel geçti. 70 dakika, heyecanlı oyun. Gerilim ama yer yer gülüyoruz. Tiyatrosuz olmaz. Nefes alabildiğimiz yer. Tiyatro oyuncuların alanı... Orası kendimizi gösterebileceğiz bir alan" ifadelerini kullandı.

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