Zeynep Casalini müjdeyi verdi

2000’li yıllara damga vuran Türk Pop Müziğinin başarılı sanatçılarından Zeynep Casalini, geçmişten günümüze uzanan şarkılarından oluşan bir repertuvar ile, 17 Temmuz’da Kuşadası Jade Beach’te, 10 Ağustos’ta Antalya Açıkhava Bahçe’degerçekleşecek iki özel konser ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

YENİ ŞARKI MÜJDESİ

“Duvar”, “Dokunma Bana”, “Yeter Ki” gibi hit şarkılarıyla bir dönemin kalp ağrılarına refakatçi olan, “Nihayet”, “Kim Galip Çıkar” albümleri ile Türk Pop Müziği tarihine adını altın harflerle yazdıran ve yakın zamanda “Veda” isimli single yayınlayan Zeynep Casalini, önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni şarkısının müjdesini bu konserlerde verecek.

Müziğe olan heyecanını ve hayranlarıyla kurduğu görünmez bağı hiç kaybetmeyen Zeynep Casalini ile Açıkhava’da zaman yolculuğuna çıkacağınız, hafızalarda uzun süre yer edecek konserlerini kaçırmayın…