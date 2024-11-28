Zeynep Casalini'den çarpıcı itirafı!

Şarkıcı Zeynep Casalini, Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıdı.

"Bodrum'a yerleşti müziği bıraktı" haberlerine şarkıcı, "Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Yıllardır bırakmadığımı söylüyorum. Hayatımda müzik olmasa depresyondan ölürüm. Beni ayakta müzik tutuyor. Bırakma niyetim yok, dört elle sarılıyorum. Sezen Aksu inanılmaz el verdi. 23 Nisan'da çok kötü bir gece geçirdim. 'Ben artık başka diyara taşınayım. Bu dünya yeter' dedim.

24 Nisan sabahı Sezen, 'Sana bir şarkı gönderiyorum, bak bakalım' dedi. Dört ay önce çıkardığım 'Felaket Manzara'ydı. Beni bataklıktan çıkardı. Acayip büyülü insan. Biri zora düşünce hissediyor. Bunlar filmlerde olur deriz ya, aynen oldu" dedi. "İntiharı bir düşündüm" diyen Casalini, "Çocuklarım, torunum ve arkadaşlarım var yapamazdım ama çok ciddi düşündüm. Deprem, ormanların kesilmesi gibi şeyler nedeniyle. Dünya acayip sahne, biz izliyoruz. Bize iyi etkisi olacak hiçbir şey olmuyor. Ben buna katlanamıyorum. Özellikle doğa katliamı etimden parça koparıyor. Bu arada hayatta hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, "Çok kazanıp çok mu harcadınız?" sorusuna, "Asla öyle şeyler kazanmadım. Para mevzusu değişik zaten. Vegan bir aileyiz. En çok yemeğe para harcıyorum. Pazara gidip, üreticiden alıyorum. Mevsim dışı şeyler asla kullanmıyorum" yanıtını verdi.

ORASI KÜÇÜK İSTANBUL OLDU

Sezen Aksu'nun sahneleri bırakmasına şarkıcı, "Sezen o kadar çok yaptı ki! Dinlenmek istiyorsa sonsuz hakkı ve bildiği vardır" dedi. Casalini, "Sanat camiasında İstanbul'dan Bodrum'a taşınan ilk isimlerdesiniz. Şimdi ise kalabalık nedeniyle oradan gitmek isteyenler oluyor. Siz gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Küçük ölçekli hayat seviyorum. Eğer yapamıyorsam evren kabullenmeyi öğretiyor. Orası küçük İstanbul oldu. Herkes yerinde olsun.



Kızım orada okuyor. Liseyi bitirene kadar orada kalma niyetindeyim ama yarın ne olacağını bilmiyoruz" yanıtını verdi. Kızı Ceren Sarp'ın oyuncu olmasına şarkıcı, "'Holding' dizisinde oynayacak. Şimdi mini bir rolü var ama bence büyüyecek. Konservatuara gitti önce... Tiyatrolarda oynuyor. Hayatı zor olacak. 'Bin kere yapma' dedim. Hoş geldin Cehenneme" açıklamasını yaptı