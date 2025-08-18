Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti

Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Zeynep Bastık ve özgün yorumcusu Emir Can İğrek önceki gün 80 bin kişinin katıldığı Çankırı Tuz Festivali'nde sahne aldı.

Sahneye ilk çıkan isim, hit şarkılarıyla festival izleyicilerini coşturan Emir Can İğrek oldu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir Can İğrek, “Bu benim ikinci Çankırı konserim olacak. Bugün ilk kez Çankırı’da açık havadayız. Meydanda çok güzel bir kalabalık var.” dedi.

SELAMİ ŞAHİN ŞARKISI GELİYOR

Yaz aylarının neredeyse her günü sahnede olan İğrek, “Sahnelerden tatil yapma fırsatı bulabiliyor musunuz?” sorusunu "Kısa da olsa tatil yapma fırsatı buldum. Hani derler ya, tatil yorgunluğunu atmak için bir tatil daha yapmak lazım… Şu an o durumdayım. Zaten tatilden de hasta döndüm, hemen sahnelere devam etmek zorunda kaldım. Çok yoğun bir konser süreci başladı, o yüzden hasta olduğum bir dönem yaşadım. Ama şimdi iyiyim, sahnelere devam ediyorum.” diye cevapladı. Yeni şarkı çalışmalarından da bahseden Emir Can İğrek, “29 Ağustos’ta Selami Şahin albümünde bir şarkı okudum, o çıkacak. Aynı zamanda sonbaharda da iki şarkım daha yayınlanacak.” dedi.

AKUSTİK SERİ BAŞLIYOR

Yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı halk konserinde en sevilen şarkılarını seslendiren İğrek, sahneyi daha sonra Zeynep Bastık’a bıraktı.

Son aylarda hit olan "Destan", "Kör Sevdam" gibi şarkılarının yanı sıra en sevilen parçalarını da seslendiren ünlü sanatçıya 80 kişilik izleyici korosu da eşlik etti. Sahnede beyaz mini bir elbise tercih eden Bastık, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

“Ara” şarkısını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, "Lan" şarkısını izleyicilerle birlikte söylerken de o anları cep telefonuyla unutulmaz kıldı.

YouTube'daki akustik videolarına geri dönen Zeynep Bastık, akustik konser serisine de başladığının müjdesini verdi. Bastık ilk akustik konserini 23 Ağustos'ta İstanbul'da vereceğini söyledi.