Zeynep Bastık, Sober için kamera karşısında

Zeynep Bastık, kapak çekiminde zamansız moda görünümleriyle kamera karşısındaydı. Çekime ve çekimin hikayesine uygun bir imajla Zeynep Bastık, şaşırtan bir çalışmaya imza attı. Kaşlarını bu çekime özel olarak değiştiren ve cesur pozlarla kamera karşısına geçen ünlü sanatçının kapak olduğu Sober Digital mayıs ayı içerisinde raflarda olacak. Derginin bu özel çekimini Mert Terliksiz gerçekleştirdi.

Yılda iki kez basılı olarak yayınlanan; moda, sanat, fotoğraf, bilim, şehir hayatı ve insan ilişkileri üzerine görsel bir hafıza sunan Sober Digital, moda endüstrisindeki en iyi sanatçıların farklı disiplinlerden görsel kreatiflerle bağlantı kurduğu bir oyun alanı olarak kendini yorumluyor.