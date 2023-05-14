Zeynep Bastık konsere çıkmadan önce yaşadıklarını anlattı

Zeynep Bastık, Maslak Volkswagen Arena sahne aldı.



Sahne öncesi sorulara yanıt veren Bastık, "Bugün çok heyecanlıyım. Bu diğer heyecanlardan daha da farklı. Çok heyecanlıyım. Kuliste türlü ataklar yaşadım ama geçti, hazırım. Her şey çok büyük ve görkemli olacak. Çok hazırlık ve emek var. Elimizden gelenin en güzelini yapmaya çalışacağız" dedi. Geceye özel bir kıyafet giyen Zeynep Bastık, "Şeyda Sözer benim stilistim. Daha ne isteyebilirim ki hayalimdeki ilk yarının kıyafeti budur yani. Bu biraz sıkıyor ama siz bir de ikinci yarı elbisesini görün. O daha da büyük bir savaş. Benim hareketimi engellemiyor ama onların hazırlığını hep yapıyoruz. Çok önemli çünkü rahat hareket edebilmek. Son derece hazır bir haldeyim şu an. Bu 14 Şubat konseriydi normalde bu arada. Ertelenen bir konser oldu üzücü felaket nedeni ile. Çok uzun zamandır çalışıyoruz aslında çok uzun süre önceki bir konser olduğu için aslında" diye konuştu.



"YAZA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ"

Haziranda yeni bir şarkı çıkaracağının müjdesini verem Bastık, "Hep öyle derler değil mi? Yaza gümbür gümbür mü derler? Bu bir slogan mıdır? Öyle diyelim biz de o zaman. Yaza gümbür gümbür geliyoruz. Güzel bir yaz sezonu bizi bekliyor galiba" diyerek az bir süre kaldığını söyledi. Kilo verdiği konuşulan Bastık, "Aşırı zayıf olduğumu düşünmüyorum. Vücuduma dikkat ediyorum. Spor yapıyorum, kendi kendine verilmiş bir kilo değil yani. Bence ideal" dedi.