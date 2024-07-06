Zeynep Bastık ile dansı olay olan şarkıcı Baran Mengüç, ilk kez konuştu!

Baran Mengüç, Bebek'te görüntülendi.

Projelerinden bahseden şarkıcı, "Yoğun ve tatlı geçiyor. Her iki haftada bir şarkı çıkarıyorum. Tatil değil, üretimle ilgileniyorum. Güzel yorumlar alıyorum. İnsanlar oluşturduğum 'Ottoman Pop' tarzını anlıyor ve kendine benimsiyorlar. 'Ara Sıcak' şarkısıyla 2000'li yılların duygular döndük. 2003'te dünyaya geldim ama o seneleri tatmadım ama dönemi çok araştırdım. O zamanda asla art-niyet ve insanların birbirini kıskandığı bir dünya yoktu. Herkes müzik dinliyordu. Amacım 2000'li soundları öne sürmek ve 'Ottoman Pop'u insanların beğenisine sunmak" dedi.

Edis ile yaptığı 'Ayyaş' şarkısı için Mengüç, "Benim için hayaldi. Edis'in vizyonuna güveniyorum. İdol denebilecek bir karakter. Onunla bu işi yapmaktan mutluyum" diye konuştu. Zeynep Bastık'la yaptığı dansla dikkat çeken şarkıcı, "Bir düet olabilir mi?" sorusuna, "Olabilir, neden olmasın? Bunun üzerine konuştuk. Bir araya gelsek tatlı olur" yanıtını verdi.

EKSİLERİ YOK, HEP ARTISI VAR

Mengüç, "Şarkı yazıyorsunuz. Sanatçı dostlarınızdan gelen talepleri neye göre belirliyorsunuz?" sorusuna, "Daha çok kimyanın oluştuğu isimlerle bir araya gelmek daha doğru geliyor. Söz yazma konusunda maneviyat daha önemli... Vizyonu önemli ama dostluk, bağ ve enerji önemli..." yanıtını verdi.

"Sektörde tanışmadığım isim kalmadı" diyen şarkıcı, "Hepsi bir anda sahiplenmiş gibi oldu beni. Bir Tarkan kaldı. Onunla da proje olsa güzel olur. Düet yapmak istediğim isimlerle iletişim halindeyim. Derya Uluğ ve Hadise'nin vizyonuna hayranım. Bir çizgim var, bozmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Babası Tarık Mengüç için, "Artılar var. Bir şey yaptığımda müzik ya da kıyafet oldun hemen yanımdaki sanatçıya yani babama sorabiliyorum. Vizyonuma eş değer gördüğüm için, benim gibi düşünüp yorum yapıyor. Eksileri yok, hep artısı var. Birbirimize desteğiz" şeklinde konuştu.