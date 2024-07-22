Zeynep Avcı’dan yeni single

Almanya’da düzenlenen The Voice of Germany yarışmasında güçlü sesi ve etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Zeynep Avcı, yarışmanın ardından müzik kariyerine emin adımlarla devam ediyor. Kısa sürede çıkardığı birçok single ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Zeynep Avcı, şimdi ise Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço’nun “Hal Hal” şarkısını yeniden yorumladı.

Zeynep Avcı, bu yeni çalışmasıyla hem Barış Manço’ya saygı duruşunda bulunuyor hem de kendi yorumunu ekleyerek şarkıya yepyeni bir soluk getiriyor. Modern düzenlemelerle zenginleştirilen “Hal Hal”, dinleyicilere nostaljik bir yolculuk sunarken aynı zamanda günümüzün müzikal dokunuşlarını da barındırıyor. Şarkının söz ve müziği Barış Manço’ya ait olup, aranjmanı Sabi Saltiel tarafından yapılmıştır. Klip yönetmenliğini ise Hasan Kuyucu üstlenmiş ve klip Berlin’de çekilmiştir.

Zeynep Avcı’nın “Hal Hal” yorumu, müzikseverlerin kalbinde özel bir yer edineceğe benziyor. Bu yazın hitlerinden biri olmaya aday olan şarkı, 26 Temmuz’da dijital platformlarda ve müzik kanallarında yerini alacak.