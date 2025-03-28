Zeynep Alkan kafasını ve yüzünü bakın neden böyle kapattı? 28.03.2025 14:35 Ünlü oyuncu Zeynep Alkan kafasını ve yüzünü bakın neden böyle kapattı? İşte detaylar... Snob Magazin'den Cenker Tezel'in haberine göre; Zeynep Alkan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz ay Survivor yarışmasından elenen Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, görenler tanımakta güçlük çekti. Oyuncu, klinikten çıktığını söyledi. Alkan, kafasını kapşonu ve şalıyla kapatmasının sebebini de açıkladı. Oyuncu, "Cilt bakımından çıktım. Cildim hassas. O yüzden üşümemek için böyle yüzümü gözümü örttüm" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN