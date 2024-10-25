Zerrin Özer üzücü haberi sahnede verdi

magazinci.com internet haber sitesi tarafından LorisParfüm’ün ana sponsorluğunda düzenlenen “24.Yıl Yılın En İyileri Ödül Töreni” imtiyaz sahibi Nurettin Soydan’nın ev sahipliğinde Hilton İstanbul Maslak Hotel’de önceki gece yapıldı. 24. yılını kutlayanmagazinci.com’un gecesine çok sayıda ünlü isim ve davetli katıldı.

Ankara’da Tusaş’a düzenlenen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın derin üzüntüsü ödül töreninde de büyük ölçüde hissedildi. Gecenin akışı da bu üzüntü nedeniyle değişirken törene katılarak ödüllerini buruk bir heyecanla alan ünlü isimler sahnede objektifler karşısında teröre lanet yağdırdılar ve “Türkiye Cumhuriyeti asla yıkılmaz” mesajı verdiler. Bu yıl 24. Yayın hayatını yaşını kutlayan magazinci.com internet haber sitesi tarafından düzenlenen “24.Yıl Yılın En İyileri Ödül Töreni” Loris Parfüm ana sponsorluğunda Hilton İstanbul Maslak Hotel’de yapıldı. Haber sitesinin imtiyaz sahibi Nurettin Soydan’nın ev sahibi olduğu ve sunuculuklarını Özlem Yıldız ile Duygu Canbaş’ın yaptıkları gecede, bir yıl içinde müzik, sinema, tiyatro, TV ve iş dünyasında başarılı isimlere ve kuruluşlara ödülleri verildi. Törene pek çok sanatçı ünlü isim ve davetli katıldı. Gecenin ev sahibi Nurettin Soydan, Ankara’da büyük üzüntü yaratan terör saldırısını kınayarak ve lanetleyerek “Bu güzel gecede coşku içinde başarılı isimlere ödüllerini vermeyi istedik. Ancak millet olarak acımız büyük, kalplerimizde büyük bir hüzün var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Gecemizin akışını değiştirerek hüzün içinde buruk bir gece yaptık. Birlik ve beraberlik içinde dik duruşumuzu da göstermek istedik” dedi. Ödül törenine katılanlar arasında Nevra Serezli, Zerrin Özer, Seren Serengil, Levent İnanır, Erol Parlak, Çok Güzel Hareketler ekibi, Elif Buse Doğan, Seda Öğretir, sef Mehmet Yalçınkaya, Ender Balkır, Mina Demirtaş, Ömür Atay, Cenk Torun, Bayhan, Kuzey Kıbrıslı sanatçı Fahriye Özay katıldılar.

YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLLERİ

Çeşitli dallarda dağıtılan ödüller arasında önemli isimlere “Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülleri” verildi. Ajda Pekkan, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Serpil Çakmaklı, Erol Parlak bu ödüle layık görülen isimler oldular. Hastanede yoğun bir fizik tedavi süreci geçiren Kadir İnanır’ın ödülünü yeğeni ve sinema sanatçısı Levent İnanır aldı.



BEYİN DAMARIMDA DARALMA VAR

Geceye sağlık sorunları nedeniyle zorlukla gelen sanatçıya asistanı koluna girerek eşlik etti. “Basit Numaralar” adlı şarkısı ile Yılın Şarkısı ödülünü alan sanatçı “Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN 600 KULÜBE TOPLADI

Seren Serengil sokak hayvanları için yaptığı çalışmalar nedeniyle Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü aldı. Ödülünü almak için sahneye gelen Serengil, uzun bir konuşma yaparak sokak hayvanlarının içinde bulundukları durumunu anlattı ve “Kış geliyor ve biz sokak hayvanları için en az altı yüz adet kulübe alıp onları soğuktan korumalıyız” dedi. Sahneden gecedeki hayvan severlere seslenen sanatçı hayır sahiplerinden tanesi 1500 lira olan altı yüz kulübe için yardım topladı.



EROL PARLAK VE ENDER BALKIR'DAN AĞIT GİBİ TÜRKÜLER

Ankara’daki terör olayı nedeniyle akışı değişen gecede müzik yayını yapılmadı. Geceye ödüllerini almak üzere katılan Türk halk müziği sanatçısı Erol Parlak Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü alırken, Türk halk müziğin sanatçısı Ender Balkır’da Yılın Türk Halk Müziği Yorumcusu ödülü aldı. İki sanatçı sazları ile sahneye çıkarak adeta ağıt niteliğinde olan birer türkü seslendirdiler.



GANİ ŞAVATA TÖRENE AHMET KAYA FOTOĞRAFLI TİŞÖRT GİYEREK GELDİ

Sinema sanatçısı ve emekçisi Gani Rüzgar Şavata Yılın Sinema Emek Ödülü’nü aldı. Şavata, ödülünü almak üzere sahneye üzerinde Ahmet Kaya fotoğrafı olan tişört ile çıktı. Merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın yıllar önce aynı salonda saldırıya uğrayarak linç edildiğini belirten Gani RüzgarŞavata, Kürt meselesine demokratik yollardan çözüm olması gerektiğini söyledi.



YEKÜV VAKFI'NA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Gecenin teşekkür plaketlerinden biri de gençlerin eğitimine katkılarından ve önemli çalışmalarından projelerinden dolayı YEKÜV Vakfı’na verildi. Vakıf başkanı Tülay Erkan plaketini alırken vakfın çalışmalarını dile getirdi ve eğitimin önemini vurguladı.