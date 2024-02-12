Zara'nın kalbinin kapılarına botoks kilidi

Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelerek soruları yanıtlayan Zara, yine samimi açıklamalar yaptı.

14 ŞUBAT'LA DEĞİL 14 KUBAT'LA İLİŞKİM VAR

''Kaç 14 Şubat yalnız geçti hiç saydınız mı?'' sorusu ile başlayan röportajda ''Daha iki üç günüm daha var. Hala ümitliyim.'' ifadelerini kullanan başarılı sanatçı, '''Kasımda aşk başkadır da biz neden şubatta kutluyoruz bu günü? Açıkçası benim uzun süredir 14 Şubatla değil 14 Kubat'la daha çok ilişkim var. Canım arkadaşım Kubat'a ve ailesine buradan sevgiler gönderiyorum. Ama maalesef durum böyle.'' sözleri ile herkesi tebessüm ettirdi.

BAZEN BİR ÇİÇEK BİR GÜLÜŞ BİLE...

Erkeklerin sevgililer gününü kazasız belasız atlatmaları için 15 Şubat ve sonrasınıda hesaba katarak hareket etmeleri gerektiğinin altını çizen Zara, ''14 Şubat'ta yapacaklarınızı yılın geneline yayarsanız daha faydalı olur diye düşünüyorum. Sadece erkekler değil kadınlar içinde aynı şey geçerli aslında. Sevgi bir güne sıkıştırılmayacak kadar özel bir kavram. Ve özellikle şununda altını çizmek istiyorum. Aşkı ticarileştirmeyin. Bazen bir gülücük, bir buket çiçek bile dünyalara bedeldir.'' diyerek çiftlere tavsiyelerde bulundu.

YILMAZ ERDOĞAN'A DÜET TEKLİFİ

Son günlerin popüler dizisi İnci Tanelerini hakkında da açıklamalar yapan Zara; ''Herkes bu diziyi konuşuyor. Yılmaz Erdoğan yine ustalığını konuşturmuş belli ki. Konserler, annemin ameliyatı, avrupa turnesi derken inci Tanelerini izlemeye henüz fırsat bulamadım. Ama geçen instagramda Yılmaz Erdoğan'ın Hatıran Yeter yorumu karşıma düştü. Yılmaz biraz bıyık altından söylemiş ama, hafif isli-puslu seslere bayılırım. Ben çok çok çok beğendim. Defalarca dinledim. Bi gün misafirim olursa sürpriz bi düet yapabiliriz bence.'' diyerek Yılmaz Erdoğan'a açık bir düet teklifi yaptı.

DUDAK DOLGULU, BOTOKSLU ESTETİKLİ ERKEK Mİ? ASLA... ASLA... ASLA

Son dönemde erkeklerin estetik akımına kapılmasını hatırlatan gazetecilere, ''Bence kararında olursa kabul edilebilir. Bir erkekte ses tonu, gülüş ve güven duygusuna çok önem veririm. Botoksuna, detoksuna bakmam.'' sözleri ile karışık veren başarılı sanatçı, ''Dudak dolgulu, elmacık kemiğini aldırmış ve botokslu bir erkeğe kalbinizin kapılarını açar mısınız?'' sorusuna ise, ''Büyük konuşmayayım ama asla! Asla!!! Kendimi hiç güvende hissetmem. Bu işlerle koşturacak olan kadındır. O yüzden tekrar söylüyorum asla !!!'' yanıtını verdi.

Röportajın ardından basın mensupları ile vedalaşarak sahnedeki yerini alan başarılı sanatçı Zara, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

MEĞER KIYAFETLERİNE İSİM VERİYORMUŞ

Ankara'da konserinde annesinin gençlik yıllarında giydiği kıyafetini giyerek misafirlerine ve annesine süpriz yapan Zara, bu kez kendisi için özel tasarlanan bir kıyafet tercih etti. Bazı sanatçılar gibi kendisininde sahne kıyafetlerine zaman zaman isim verdiğini dile getiren başarılı sanatçı, bu geceki sahne kıyafetinin adını ise şöyle açıkladı; ''Bu kıyafetin adı hala umutluyum... 14 Şubat'a kadar belki yeniden aşık olurum kıyafeti bu o yüzden adını hala umutluyum koydum''