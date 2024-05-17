‘Zamanın Kapıları’ dizisinin lansmanı gerçekleşti

TOD ORIGINALS’ın başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç’i buluşturduğu Medyapım imzalı yeni dizisi Zamanın Kapıları’nın lansmanı dün akşam Boop Kuruçeşme’de gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu ve senaryosunda Büşra Cebe imzasını taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda; Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran,Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Enes Külahçı, Elçin Zehra İrem gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Türkiye’yle eş zamanlı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de yayınlanacak olan TOD ORIGINALS yapımı “Zamanın Kapıları" sadece TOD’da!

beIN MEDIA GROUP CEO’su Yousef Al – Obaidly, beIN MEDIA GROUP Eğlence İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Esra Özaral Altop ve Medyapım’ın kurucu ortağı ve Zamanın Kapıları’nın yapımcısı Fatih Aksoy’un yanı sıra dizi oyuncuları ve özel davetlilerin katıldığı gecede Emir Ersoy, davetlilere performansı ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Yousef Al - Obaidly: Türk yapımlarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmekten gurur duyuyoruz

Gecede konuşan beIN MEDIA GROUP & Digiturk CEO’su Yousef Al – Obaidly şu sözleri söyledi: “TOD Originals yapımı Zamanın Kapıları'nın lansmanı için bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Zamanın Kapıları'nın izleyicilerimizi heyecanlandıracağından eminim. Şu anda sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada Türk yapımlarına büyük bir ilgi olduğunu biliyoruz. Türkiye'deki eğlence sektörü tüm dünyada yaratıcılığı, yüksek prodüksiyon kalitesi ve heyecan verici dizileriyle tanınıyor. Zamanın Kapıları gibi orijinal içerikler Türkiye için bir başka başarı öyküsüdür. beIN MEDIA GROUP olarak, sadece Türkiye'ye yatırım yapmaktan ve Türk yapımları yaratmaktan değil; aynı zamanda dizileri ve oyuncuları dünyanın dört bir yanına ihraç etmekten gurur duyuyoruz. Bir TOD ORIGINALS yapımı olan Zamanın Kapıları, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde eş zamanlı olarak yayınlanacak. Bu mükemmel diziyi hayata geçiren, başta kıymetli dostum Fatih Aksoy ve Medyapım ekibini tebrik ediyor, yönetmenimiz Yunus Ozan Korkut, senaristimiz Büşra Cebe, çok değerli oyuncularımız Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç başta olmak üzere tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum.”

Medyapım’ın kurucu ortağı ve Zamanın Kapıları’nın yapımcısı Fatih Aksoy ise gecede şöyle konuştu: “Buraya geldiğiniz, bu geceyi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. TOD ile projenin ilk aşamalarından itibaren çok sıcak bir ilişki kurduk ve ortaya çok güzel bir iş çıktı. Ayşe Övür’ün kitabını okudum ve gerçekten çok beğendim, bunu ekrana taşımalıyız dedim. Umarım hepiniz dizimizi çok sever, beğenerek takip edersiniz.”

beIN MEDIA GROUP Eğlence İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Esra Özaral Altop; “Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta, yönetmenimiz olan Yunus Ozan Korkut’a olmak üzere; senaristimiz Büşra Cebe’ye, orijinal kitabın yazarı Ayşe Övür’e, karakterlere hayat veren başta başrol oyuncularımız Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç olmak üzere tüm değerli oyuncularımıza, Medyapım ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin tutkusu ve özverisi olmadan, bu muhteşem dizi bugün burada olamazdı. beIN MEDIA GROUP'un güçlü desteği ve CEO’muz Yousef Al-Obaidly'in liderliği olmadan, bu projenin başarıya ulaşması mümkün olamazdı. Kendilerine de minnettarım.” dedi.

Dizinin yeni fragmanının ilk kez gösterildiği lansmanda ayrıca dizinin yayın tarihi 23 Mayıs Perşembe olarak açıklandı. Ayşe Övür’ün “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü” adlı kitabından uyarlanan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de aynı anda yayına girecek olan TOD ORIGINALS yapımı Zamanın Kapıları, 23 Mayıs’tan itibaren her hafta Perşembe günü yeni bölümüyle TOD’da ekrana gelecek.