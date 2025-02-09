Zafer Ergin'den genç meslektaşlarına çağrı!

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin; Prof. Dr. Serdar Dağ eşliğinde Züleyha Ortak'ın sunduğu 'Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler' programına konuk oldu.



700'üncü bölümüyle ekrana gelen projeyle ilgili konuşan oyuncu, "Türkiye nüfusundan çok azı bizde oynayamadı. Yaptığımız şey diğerlerinden farklı olarak; sıcak, insana yakın ve Türk toplumunda paylaşılacak nitelikte... Seyirci iki eliyle birlikte sarılıyor" dedi. 20 yıldır diziyle ekranda olan Ergin, "Geçenlerde işim nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Kapıda genç iki memur arkadaşımız var. Sonra içeri girdim. İçeride olduğumu duyunca kapıya çıktığımda 20 kişi olmuş. Bana, 'Sizinle büyüdük. Sizi gördük polis olduk' diyorlar. Böyle ciddiyeti ve güzelliği var. Aslında bizde onlarla büyüdük" diye konuştu. Ergin, "Set ortamı eğlenceli geçiyor mu?" sorusuna, "İnsan işinden zevk almıyorsa o iş olmuyor. Bir yere kadar gidiyor. Bu her meslekte vardır" yanıtını verdi.

HER ŞEYİ DOZUNDA YAPMAK LAZIM

"Dinç ve dikkatli yaşamaya çalışıyorum" diyen Ergin, "Aslında dikkatli ve dinç yaşaması için baya zamana ihtiyaç var. Spor gibi bir takım şeyleri yapabilmesi için... Ben zamanında halter, boks ve atlezim yaptım. Spor delisi gibiydim. Tiyatrodaki oyunuma giderken, daha önce 1.5-2 sat spor yapıyordum. Daha iyi oluyordum. Bilinçsiz sporun da sağlığa ne kadar zararlı olduğunu öğrendim. Sağ dizimde sakatlanma oldu. Onu yok sayarak ilaçlarla ve masajlar hallettim. Zaman zaman hafif diz ağrısı gibi sorun olarak çıkıyor. Her şeyi dozunda yapmak lazım" ifadelerini kullandı.



TELEVİZYON KOLİK DEĞİLİM

Ergin, "Yoğun spor dediniz. Şimdi ki jenerasyonda oyuncular arasında tüm bu disiplini sağlayan var mı?" sorusuna, "Kimin ne yaptığına pek bakmıyorum. Oyuncu arkadaşlar, kim nerede fazla bilmiyorum. 20 senedir aynı dizide yer alıyorum. Televizyonda seyrediyorum. Ayrı dizide olduğumuz için sohbetimiz olmuyor. Söylediğimizi her arkadaşımızı yapıyordur herhalde... Akla giden yol birdir. Ne fazla ne eksik, yeteri kadar spor yani... Sahneye çıkarken hareket ederiz, ısınalım diye" cevabını verdi.

Oyuncu, "Televizyon izliyor musunuz?" sorusuna, "Vakit bulursam takip ediyorum. 'Arka Sokakları' izliyorum. Meslektalarıma önerim, yalnız kendi yaptığınızı değil, arkadaşlarınız neler yapmış onları da izleyin. Yabancı dizilere de bakıyorum. Televizyon kolik değilim. Güzel dizi olduğu zaman saati kaçırmamak istiyorum ama çalışma saatimiz uymuyor" diye cevap verdi.



KOMEDİ İSTEĞİ

Alaylı ve konservatuvar ayrımı için Ergin, "Çalışmak insanın sahip olduğu yetenektir. Hayat olduğumuz yerde durmuyor. Oyunculukta öyle, yepyeni şeyler çıkıyor. Bunların hepsini takip eden oyuncular var. Ama eğitim, aslında yaptığın işin farkına varıyor. Saygın hale gelebilemek daha kolay oluyor" dedi. Komedi isteğini belirten oyuncu, "Komedi oynamak istiyorum ama oynayamadım. Hayatın komik taraflarını yaşıyoruz şimdi..." ifadelerini kullandı.