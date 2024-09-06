Yves Rocher Pure Menthe serisi ile cildinizi doğal formüllerle arındırın

Karma, yağlı ve akneye eğimli ciltlerin kullanımına uygun, doğa dostu ve sülfat içermeyen temiz formülüyle cildi nazikçe temizleyen ve arındıran Pure Menthe serisi %96’dan fazla doğada kolay çözünebilir formüllerden ve vegan içerikten oluşuyor. Bu sayede cilde ve doğaya saygısını kanıtlayan Yves Rocher, markanın doğduğu Bretanya’nın doğasından özenle seçilmiş bitkisel içerikleri ile Yves Rocher Pure Menthe serisini yakından keşfetmeye hazır olun!

YVES ROCHER PURE MENTHE KARMA VE YAĞLI CİLTLER İÇİN PREBİYOTİKLİ YÜZ YIKAMA JELİ

Yves Rocher Pure Menthe serisinde yer alan Karma ve Yağlı Ciltler İçin Yüz Yıkama Jeli içeriğindeki; ferahlatıcı organik nane ve jel dokusu sayesinde cildi kurutmadan temizliyor ve gözenekleri kirden arındırıyor. Cildi, sebum fazlasından arındıran yüz yıkama jeli; yağ fazlasını temizlerken, sağlık bir mat bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Paraben, sülfat, sabun ve alkol içermeyen doğal içerikli prebiyotikli yüz yıkama jelini sabah ve akşam nemli cildinize dairesel hareketlerle uygulayarak uygulayabilirsiniz.

YVES ROCHER PURE MENTHE KARMA VE YAĞLI CİLTLER İÇİN PREBİYOTİK MİSELER SU

Günlük cilt bakımına uygun Yves Rocher Pure Menthe karma ve yağlı ciltler için Prebiyotik Miseler Suyu içeriğinde yer alan ferah su dokusu yapısı ile ciltte arınma ve derinlemesine temizleme etkisi yaratıyor. Cilt pH’ına uygun olarak tasarlanan formülü ile gözenekleri derinlemesine temizlerken, gözeneklerin sıkılaşmasına, cildin sebum fazlasından arınmasına ve sağlıklı bir mat bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Kullananların %96’sı ciltlerini kurutmadan mükemmel bir şekilde temizlediğini söylerken, makyaj temizliğinde de kullanılabilen Yves Rocher Pure Menthe Miseler Su; sabah ve akşam bir pamuk yardımıyla yüze, göz çevresine ve boyun bölgesine nazikçe uygulanabiliyor.

YVES ROCHER PURE MENTHE KARMA VE YAĞLI CİLTLER İÇİN PREBİYOTİK YÜZ PEELING

Kayısı çekirdeğinden ve selülozdan elde edilen mikro tanecikler ile nazik bir peeling etkisi sunan Yves Rocher Pure Menthe Yüz Peeling’i mat, pürüzsüz ve ışıltılı bir cilt görünümü sağlıyor. Ciltteki tıkanık gözenekleri tahriş etmeden arındıran özel formül ile cildin sebum fazlalığından, ölü hücrelerden ve kirden arındırıyor. Haftada 2 keztüm yüzünüze dairesel hareketlerle uygulanan vegan ve doğal içerikli Yves Rocher Pure Menthe Yüz Peeling’ini ılık su ile durulayarak arınmış bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor.

YVES ROCHER PURE MENTHE KARMA VE YAĞLI CİLTLER İÇİN KİL MASKESİ

Yves Rocher Pure Menthe Kil Maskesi; organik nanenin kil ile zenginleştirilmiş ferah dokusu ile daha sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt görünümüne yardımcı oluyor. Ciltteki sebum fazlasını anında emerken mat bir görünüm kazandırıyor. %99’dan fazla doğal içerik oranına sahip özel formülü sayesinde, cildi derinlemesine arındırıyor ve tazeliyor. Kullananların %96’sı ciltlerinin daha temiz ve sağlıklı göründüğünü ifade ederken sadece 5 dakika yüzünüzde beklettiğiniz Yves Rocher Pure Menthe Kil Maskesi’nin mucizesini keşfedin!

YVES ROCHER PURE MENTHE AKNEYE EĞİLİMLİ CİLTLER İÇİN PEELING ETKILI PREBİYOTİK YÜZ YIKAMA JELİ

Organik nane bitkisinden yararlanarak geliştirilen, Yves Rocher Pure Menthe 3’Ü 1 Arada Siyah Nokta Karşıtı, Gözenekleri Derinlemesine Arındıran Peeling Etkili Yüz Yıkama Jeli cildinizi temizleyerek ve arındırarak gözeneklerinizin rahatlamasına destek veriyor. Selülozdan elde edilen, peeling etkili mikro partiküller ile zenginleştirilmiş ferah dokusu sayesinde, kullanılmaya başladıktan 7. gün itibariyle siyah noktalarınızı azaltıyor. Paraben, sülfat, silikon ve mineral yağ içermeyen Gözenekleri Derinlemesine Arındıran Yüz Yıkama Jeli; vegan yapısıyla vücudunuza sihirli bir dokunuş yapıyor ve cildinize tazelik kazandırıyor. Evrene saygı anlayışını her alanda benimseyen Yves Rocher ile doğanın canlılığını cildinizde hissetmeye hazır olun.

YVES ROCHER PURE MENTHE KARMA VE YAĞLI CİLTLER İÇİN PREBİYOTİK PUDRALI TONİK- GLİKOLİK ASİT

Yves Rocher Pure Menthe Serisi Anında Matlık Sağlayan Pudralı Tonik, %98’den fazla doğal içeriğe sahip yapısı ve matlaştırıcı doğal beyaz kil içeriği sayesinde cildinizde pudralı ve yumuşacık bir doku elde etmenizi sağlıyor. Tonik, çift bazlı pudralı formülü sayesinde cildinize anlık matlık kazandırıyor. 150 ML olarak gelen Pudralı Tonik, günden güne sebum üretimini dengelerken, cildinizdeki fazla sebumu arındırıyor.

YVES ROCHER PURE MENTHE KARMA VE YAĞLI CİLTLER İÇİN KÖMÜR MASKESİ

Yves Rocher Pure Menthe Gözenekleri Derinlemesine Arındıran Siyah Nokta Karşıtı Kömür Maske, %98‘den fazla doğal içeriği, bitkisel kömür ve organik nane formülü sayesinde cildinizi sebum fazlalarından arındırmaya yardımcı oluyor. Pure Menthe Gözenekleri Derinlemesine Arındıran Siyah Nokta Karşıtı Kömür Maske sayesinde; ilk uygulamada anında azalan siyah noktalar, sıkılaşan gözenekler ve gün boyu mat bir cilt görünümü garantileniyor. Silikon, sülfat ve mineral yağ içermeyen cilt pH’ına saygılı formülü ile; cildinize yeni ve eşi benzeri olmayan bir ferahlık katıyor. Kullananların tamamı Yves Rocher Pure Menthe Kömür Maskesi’nin cildi arındırdığını söylüyor!

YVES ROCHER PURE MENTHE AKNEYE EĞİLİMLİ CİLTLER İÇİN 3Ü1 ARADA KÖMÜRLÜ PEELING VE MASKE ETKİLİ YÜZ YIKAMA JELİ

Organik nane ve bitkisel kömür yararlanarak geliştirilen, Yves Rocher Menthe 3’Ü 1 Arada Kömürlü Peeling ve Maske Etkili Yüz Yıkama Jeli; arınmış, pürüzsüz ve mat bir cilt görünümü sağlıyor. Çok fonksiyonlu kullanım imkânı sağlayan formül; temizleyici etkisiyle; cildi derinlemesine temizliyor ve çevresel faktörlü kirlerden arındırıyor. Peeling etkisiyle; gözenekleri rahatlatırken siyah noktalara azaltıyor. Maske etkisiyle; cildim sebum seviyesini dengeliyor. Slikon, parapen, sülfat içermeyen doğaya ve cilde saygılı içerik yapısıyla Pure Menthe 3’Ü 1 Arada Kömürlü Peeling ve Maske Etkili Yüz Yıkama Jeli; 28 gün sonunda cilt ışıltısını %38 artırdığını ve sebum sekresyonunda %32 azalma olduğunu klinik olarak kanıtlıyor.