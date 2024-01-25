Yves Rocher Comme Une Evidence ailesi ile yaşamın ahengi ve ruhunuzdaki zarafeti bir araya getirin

Toprağın baharatla harmanlandığı paçulinin büyülü aroması, bergamotun ve gülün tazeleyici notaları ile ortaya çıkan Comme une Evidence serisi yaşamın ahengi ile ruhunuzdaki inceliği bir araya getiriyor. Zarif, çiçeksi ve hafif odunsu aromasıyla, enerjik fakat huzurlu bir koku olan Comme une Evidence sizi dünyanın büyün güzelliklerini yeniden keşfetmeye davet ediyor!

Comme une Evidence Parfüm

Doğanın gizli bahçelerindeki kokuları hayal gücü ve ilhamla buluşturan Yves Rocher, Comme une Evidence Parfüm ile sizi dünyayı yeniden keşfetmeye davet ediyor! Yves Rocher’nin ikonik parfümü Comme Une Evidence, yaseminin kışkırtıcılığı, gülün tazeliği, portakal çiçeğinin ferahlığı, bergamotun tazeleyici notaları ve paçulinin büyülü aromasının uyumuyla ortaya çıkıyor. Günün her anı için mükemmel bir seçenek olan parfüm yenilenen şişesiyle bütün kadınların ruhundaki zarafeti bir araya getiriyor, onların daha özgür hissetmesi için zarif, çiçeksi ve feminen bir koku sunuyor.

Comme une Evidence Vücut Sütü

Kadifemsi dokusuyla cildinizi nemlendiren Comme une Evidence Vücut Sütü, yaşamın ahengiyle ruhunuzdaki inceliği bir araya getiriyor. İçerisindeki bergamot, isparta gülü ve paçuli notalarıyla ortaya çıkan vücut sütü, Comme une Evidence parfüm ile kullanıldığında cildinizde daha kalıcı bir koku elde etmenizi sağlıyor. %96 bitkisel içeriğe sahip Comme une Evidence vücut sütü, tamamen geri dönüştürülebilirambalajı ile hem cildinize hem de gezegene duyarlı bir bakım sağlıyor.

Comme une Evidence Duş Jeli

Comme une Evidence Duş Jeli enfes kokusu eşliğinde vücudunuzu nazikçe temizlerken sülfatsız ve %94 bitkisel içeriği ile doğaya saygılı bir cilt bakım rutinine sahip olmanızı sağlıyor. Bergamot, paçuli ve ispartagülü ile förmüle edilen Comme une Evidence Duş Jeli aynı zamanda %77 geri dönüştürülmüş ambalajı ile doğaya saygılı bir bakım imkanı sunarken daha özgür hissetmeniz için zarif, çiçeksi ve feminen bir koku sunuyor.