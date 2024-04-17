Yves Rocher, Alp Navruz ile Anti-Chute yolculuğuna devam ediyor  

Yves Rocher ve Alp Navruz kampanyası; Yves Rocher’nin doğaya ve cilde saygılı ürünler geliştiren dünyasından ilham alıyor ve dermo-botanik dünyasını daha geniş kitlelere ulaştırıyor, Alp Navruz ve Yves Rocher'nin doğaya olan saygısı ve sevgisi de kampanyada vurgulanıyor.

Anti-Chute serisi; Yves Rocher bitkisel laboratuvarları tarafından geliştirilen formülleriyle saç köklerinin daha iyi beslenmesine yardımcı oluyor, sağlıklı ve güçlü saçlara kavuşmanız için destek sunuyor. Saç dökülmesine karşı mücadelede doğal gücü ön plana çıkaran dört ana aktif içerik ile sunulan

Anti-Chute serisi; organik agav, beyaz acı bakla özü ve ginseng özü gibi zenginleştirilmiş özel bileşenler içeriyor. Beyaz Acı Bakla, saç köklerini uyarırken, dökülmeye sebep olan mekanizmaların çalışmasını yavaşlatarak saç sayısında artışı destekliyor. Organik Agav ise saç köklerinin daha iyi beslenmesinde yardımcı olurken sağlıklı ve güçlü saçlara kavuşmanızı hedefliyor.

Yves Rocher, saç bakımında doğallık ve etkinliği buluşturan Anti-Chute serisi için baharı karşılamak adına özel bir kampanya sunuyor. 2 Mayıs -12 Mayıs 2024 tarihleri boyunca geçerli olacak "3 al 2 öde" avantajı, bu doğal formüllü seriyi keşfetmeniz için keyifli bir fırsat sağlıyor.

Yves Rocher Anti-Chute Güçlendirici Prebiyotik Şampuan

Yves Rocher Anti-Chute Güçlendirici Prebiyotik Şampuan; içeriğindeki organik agav ve beyaz acı bakla özü ile saç köklerini besliyor ve mikro dolaşımı artırarak saç dökülmesini engellemeye yardımcı oluyor. Zayıf ve cansız saç tellerini yeniden canlandırırken, %94 oranında doğal içerik barındıran özel formülü sayesinde saçları güçlendirip, yumuşaklık ve parlaklık kazandırıyor.

Yves Rocher Anti-Chute Güçlendirici Prebiyotik Saç Kremi

Yves Rocher Anti-Chute Güçlendirici Prebiyotik Saç Kremi; kullandıktan sonra saçların kolay şekil almasını ve daha az kırılmasını sağlarken, saçın doğal dengesini koruyarak onarılmasına katkıda bulunuyor. Yapısında %97 doğal içerikler bulunan Anti-Chute Saç Kremi , balsam dokusuyla saçları derinlemesine nemlendiriyor ve saç dökülmesini yavaşlatıyor.

Yves Rocher Anti-Chute Güçlendirici Niasinamid & Vitamin B6 Kürü

Saçların doğal büyüme sürecini hızlandıran ve kökleri uyararak saç tellerini güçlendiren Yves Rocher Anti-Chute Niasinamid & Vitamin B6 Kürü; saç derisine uygulanan ampuller ile zayıflamış saç derisinin yeniden canlanmasına ve saçların güçlenmesine yardımcı oluyor. %99 oranında doğal içeriklere sahip olan Anti-Chute Niasinamid & Vitamin B6 Kür,1. kullanımdan sonra kök aktivitesini uyararak saç dökülmesini yavaşlatıyor.

Yves Rocher Anti-Chute Güçlendirici Ginseng Serum

Saç dökülmesine karşı etkili olan Yves Rocher Anti-Chute Ginseng Serum, %98 oranında doğal içeriklerle zenginleştirilmiş. İçerisinde güçlü bir antioksidan olan ginseng özü yer alıyor. Saç derisine uygulandıktan sonra hızlıca emilerek kökleri anında besleyip, saç tellerine yoğunluk sağlıyor.