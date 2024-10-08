Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği ile geri dönüyor

Piu Entertainment organizasyonunda İstanbul Film Orkestrası ve 100 kişilik koro bu destansı macerada izleyicilere yepyeni bir deneyim sunacak. Orta Dünya’nın büyülü atmosferini yansıtan Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği canlı konser deneyiminin biletleri satışa çıktıktan sonra bir saat içinde tükendi. Yoğun ilgi ile karşılanan bu deneyime özel olarak 22 Ekim Salı günü için yeni seans açıldı.

Besteci Howard Shore'un müziği, Akademi® ve Grammy® Ödüllü müziğiyle, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nde J.R.R Tolkien'in edebi hayal gücüne ve Peter Jackson'ın filmine hayat veriyor. Film müziklerinin en karmaşık ve kapsamlı eserleri arasında sayılan Yüzüklerin Efendisi'nin müziği, filmin melodilerinin yanı sıra aynı zamanda tamamen yeni ve dramatik bir canlı konser deneyimi yaratarak müziğin hikâyenin ağırlığını taşımasına izin veriyor.



Shore'un müzikleri sadece kardeşliğin nefes kesici duygularını, heyecan verici olaylar dizisini ve muhteşem yolculukları değil, aynı zamanda Tolkien'in Orta Dünyasının temellerini de yansıtıyor. Dünyanın dört bir yanından toplanarak bir araya getirilen stiller, enstrümanlar ve sanatçılar, Tolkien'in kültürlerinin her birinde eşsiz bir müzikal iz bırakıyor.

Kırsalda yaşayan sade Hobbitler, Mistik Elfler, Tolkien'in imha edici taş kesicileri olan Cüceler, sanayileşmiş Ork orduları, Orta Dünya'nın kusurlu ancak soylu mirasçısı İnsanların dünyası Tolkien’in yarattığı Quenya, Sindarin, Khuzdul, Adûnaic, Kara Lisan dillerinde ve İngilizce olarak seslendirilecek eserler eşliğinde gösterilecek. 2400’den fazla kişi tarafından sinemaya taşınan ve Yeni Zelanda’nın büyüleyici doğasında çekilen Yüzük Kardeşliği filmi, operasal bir biçimde unutulmayacak türden bir deneyime dönüşecek.

Piu Entertainment organizasyonu ile Volkswagen Arena’da gerçekleşecek bu canlı orkestra ve koro eşliğindeki unutulmayacak film gösterimi 20, 21 ve 22 Ekim akşamlarında izleyenleriyle buluşacak.