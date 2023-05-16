Yüz Yıllık Mucize dizisi bitiyor mu? Flaş karar...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yüz Yıllık Mucize dizisi bu sezon ekranın en özel projeleri arasında yer aldı. Dizi tarihine geçen değerli projelerin yaratıcısı ödüllü yönetmen Hilal Saral‘ın başarılı senarist Nuran Evren Şit‘le güçlerini birleştirdiği dizi Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra’dan oluşan güçlü kadrosuyla fark yaratmıştı.

OGMPictures imzalı dizinin perşembe günü Star TV'de 9. bölümü seyirciyle buluşacak. Dizini yeni sezona taşınıp taşınmayacağı merak konusuydu. Son gelen haberlere göre dizi, yeni bir gelişme olmazsa 15 Haziran'da ekrana gelecek 13. bölümüyle ekrana veda edecek.