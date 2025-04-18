Yusuf Güney: Ölmeden ölmeyi görürsünüz

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Bugün karşımızda başka Yusuf Güney var " sözleri üzerine Yusuf Güney "Peru'da, Amazon Ormanlarında kendimle yüzleştim. Kimyasal olmayan doğal ritüellere katıldım" dedi.

Ezmeci "Kimyasal değil de doğal ritüel ne demek?" diye sordu. Güney "Ayahuska bitkisinin çayını içerek yaptık bu ritüelleri. Bu bitki sadece Amazon Ormanlarında yetişir. Dal ve yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen çok güçlü halüsinojen içecek. Binlerce yıldır kadim bir ilaçtır. Altını çize çize söylüyorum. Sakın bunu Türkiye veya başka bir ülkede yapmasınlar. Ayahuska bitkisinin çayını içerek yapılan bu ritüeller sadece ve sadece Amazon Ormanlarında gerçek şamanlarla yapılır. Size ölmeden ölmeyi gösteren bir ritüel. Bu ritüelli yapmadan önce 21 gün boyunca bir hazırlık, diyet dönemi var. " diye konuştu.

DİREKT CEHENNEMİ YAŞARSIN

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Peki bu hazırlık dönemi yapmadan bu ritüeli yaparsan ne olur? " sorusuna “Bu hazırlık dönemini yapmadan bu ritüeli yapmaya çalışırsan direkt cehennemi yaşarsın. Bir anda kaosun içine girersin. " diye cevap verdi.

BİTKİSEL HAYATA GİREBİLİRSİN

" Aklınızı yitirip bitkisel hayata girebilirsin. "

ASTRAL SEYAHAT DİPSİZ KUYUDUR

Ezmeci'nin " Artık astral seyahat yapmıyor musun? " sorusuna şöyle cevap verdi: Delirtir adamı, ben kenarından döndüm. Astral seyahatlerimde kaç kere yalvardım, alın beni buradan, dünyaya dönmek istemiyordum.

KENDİNLE OTURUP AÇIK OTURUM YAPIYORUM

"Bazen bir masada tek başıma oturup, boş sandalye koyup, içimdeki farklı kişilikleri o sandalyelere oturtturup kendimle açık oturum yapıyorum. "

YOUTUBE KANALINDA PROGRAM YAPMAYA BAŞLADIM

"Artık yaşadığın bu dünyada bir şeyler yapmayı düşünüyor musun?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: Artık en çok müzik yapacağım. YouTube kanalında programa başladım. Sinema, dizi çizgi film projem var.

TRANSHÜMANİZM BAŞLAYACAK

Ezmeci'nin "Erkekler de artık barbi oluyor. Bu konudaki fikrin nedir? " sorusunu Güney "Transhümanizm dönemi başlayacak. Öyle bir hale gelinecek ki, takma kollar, takma ayaklar takılacak, takmayanlar aşırı doğal kalacak." diye yanıtladı.

SEN ÖLDÜKTEN SONRA SENİ GERİ GETİRİYORLAR

"Kök sarmalınızdan bir sıvı alıyorlar. Cam bir tüpün içinde saklıyorlar. Bir yıl içinde sizi istedikleri bedende geri getiriyorlar. Sen öldükten sonra. "