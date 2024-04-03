Yurt dışında “çaresi yok” denilen hasta Türkiye’de şifa buldu

Libya’dan Türkiye’ye tekerlekli sandalye ile getirilen 83 yaşındaki Fathiyah Husayn Yousuf Maziq, Türk doktorların müdahalesi sonrası sağlığına kavuşarak ülkesine döndü. Mitral kapağında ve triküspit kapağında ileri seviyede kaçağı bulunan ve kalp yetmezliği olan hastanın Radyolog olan oğlu ve Göz uzmanı kızı başta ABD ve Almanya olmak üzere, pek çok farklı ülkede umut aradıklarını ancak hastanın riski gerekçesi ile işlem yapılamadığını belirttiler. Son olarak Teksas Houston’da danıştıkları kardiyoloğun Doc. Dr. İsmail Ateş’i önermesi üzerine ailesi tarafından Türkiye’ye getirilen yaşlı hasta, Doç. Dr. İsmail Ateş ve ekibinin Antalya’da yaptığı 4 saatlik girişimsel müdahale olan Mitraclip ve Triclip yöntemleri ile sağlığına kavuştu.

“Houston’daki meslektaşımız hastayı bize yönlendirdi.”

İşlemi yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş vakanın şikayetlerinin ileri seviyede olduğunu ve geç kalınmış bir vaka olduğunu ifade ederek, “Hasta bize çok zor durumda ulaştı. Mitral kapağında ve triküspit kapağında ileri derecede kaçak vardı. İleri seviye kalp yetmezliği nedeni ile ciddi ödemi, nefes darlığı, halsizliği vardı ve yürüyemiyordu. Değerlendirmelerimizde geç kalınmış bir vaka olduğunu gördük. Ameliyat riski bulunan bir hasta olduğu için birçok ülkeden de tedavi konusunda olumsuz yanıt almış aile. Son olarak Houston’daki bir meslektaşımızın yönlendirmesi ile bize ulaştılar. Girişimsel yöntemle aynı anda hem Mitraclip hem de Triclip yöntemlerini uygulayarak, eş zamanlı mitral kapağını ve triküspit kapağını tamir ettik. 4 saatlik zorlu ve oldukça riskli işlem çok başarılı geçti. Bu sonuç hem aile hem de bizim adımıza gerçekten mucizeydi. İşlemden sonra hasta ayaklandı, yürümeye başladı. 2 gün sonra da taburcu ederek ülkesine gönderdik. Bize Fathiyah hanımın doğum günü videolarını ve fotoğraflarını attı aile. Bir annenin sağlığına kavuşması ile bir ailenin yeniden doğmasına vesile olduk ekipçe, çok mutluyuz. “dedi.

“Hayatımızda bir mucize gerçekleşti.”

Ülkesine dönmeden önce duygularını ifade eden hasta yakınları, “Öncelikle bizim hayatımızda bir mucize gerçekleşti. ABD, Almanya başta olmak üzere pek çok ülkedeki hekimlerden görüş aldık ancak hepsi bize annemiz için yapılacak bir şey olmadığını ve çok gecikmiş olduğumuzu söyledi. Houston’daki kardiyolog arkadaşımızın tavsiyesi ile Dr. İsmail Ateş’e ulaştık ve mucize Antalya’da gerçekleşti. Çok mutluyuz.” dediler.

“Ameliyat şansı bulunmayan uygun hastalara tedavi şansı doğuyor.”

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş uyguladıkları yöntemlere dair ayrıntıları da paylaştı. Dr. Ateş sözlerine şöyle devam etti: "Mitraclip metodu anjiyo yöntemiyle uygulanıyor. Göğüste hiçbir kesinin olmadığı, kasıktan yapılan bu işlem 1-1,5 saat sürüyor. Bu yöntemle aynı anjiyo gibi sağ kasıktaki toplardamardan girerek mandallama yöntemi ile mitral kapak tamiri yapıyoruz. Mitral kapak ön ve arka yapraktan oluşuyor. Anjiyo metoduyla kateterle kasık toplardamarından girilip, karın içindeki büyük toplardamara geçilerek kalbe ulaşılıyor. Sonrasında damar içindeki kateter kanalıyla mitral kapak seviyesine kadar mitraclip cihazı ulaştırılıyor. Mitraclipin kanatları bu noktaya ulaştığında açılıyor. Problemli olan kalp kapak kısımları mitraclipin kanatları altına alınıyor ve hedeflenen kapak yapısı sağlanınca dikişler karşılıklı olarak tutturuluyor. Bu noktada kapakta yeterli kapanma sağlandığı test ediliyor. Bu şekilde kapak tamir edilmiş oluyor ve hastalar 1 gün sonra normal hayatlarına dönmek üzere taburcu ediliyorlar. İşlem sonrasında hastaların öncelikle kalbe bağlı nefes alamama, nefes düzensizliği yakınmalarında azalma meydana geldiği gibi, kalp büyümesi duruyor ve hastaların hareket kapasiteleri artıyor. TriClip tedavisi triküspid kapak dediğimiz kapağa MitraClip tedavisine benzer şekilde klip yerleştirilmesi yani mandallama prensibine dayanan bir tedavi yöntemidir. Robotik bir teknik olarak tanımlayabileceğimiz TriClip işlemi kalbe uzak bir noktadan müdahalenin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Hastanın gerekli hazırlıklarının yapılmasını takiben anjiyografi ünitesinde yapılabilmektedir. Hastaya TEE denilen endoskopik kalp ultrasonu yapılması ile uygun yaprakçıklarının klip ile birleştirilmesi ve kapak kaçağının azaltılması temel tedavi müdahaleye başlanır ve bu ultrason desteği altında devam edilir. Üç yaprakçığı bulunan triküspid kapağın hedefidir. Bu yöntemde de hasta kısa sürede iyileşip günlük yaşamına çok daha enerjik ve sağlıklı bir biçimde dönebilmektedir."

Ameliyatsız yöntemler hastalara büyük kolaylık sağlıyor.

Ameliyatsız yöntemlerin hastalara avantaj sağladığını ifade eden Dr. İsmail Ateş, “Kalp ameliyatlarının zorlukları ve riskleri hemen herkesçe çok iyi bilinmekte ve hatta birçok hasta bu riskler ve zorluklardan dolayı kapak hastalıklarının tedavisini geciktirmekte ve sağlıklarını kaybedebilmektedir. Tıp teknolojisindeki gelişmeler ve giderek artan ameliyatsız müdahale olanakları hem hastalara büyük kolaylık getirmekte hem de hekimlere çok ciddi kapak müdahalelerini çok düşük risklerle yapabilme olanağı sunmaktadır. Ayrıca ameliyat sonrası yakın takip gerektiren, aksatılması veya unutulması halinde ölüme dahi sebep olabilen kan sulandırıcı ilaçların kullanımı ameliyatla değişim yapılmış mekanik kalp kapakları için zorunludur. Oysa ameliyatsız kapak müdahalelerinden sonra bu ilacın kullanım zorunluluğu yoktur. Sadece bu durum bile birçok ölümü önlemekte ve hastaların uzun yıllar sorunsuz yaşamasına olanak sağlamaktadır.” İfadelerini kullandı.