Yürekten gelen yepyeni bir ses

Dokunaklı sesiyle büyük ilgi gören Özlem Güneş, sıfır kilometre şarkısı “Neler Geldi Bu Başıma” ile listelere sağlam bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yüreklere dokunacak sözleri ile arabesk tarzın en hisli duygularını kalplere en organik haliyle iletecek genç sanatçı ilk single çalışması “Neler Geldi Bu Başıma” ile çok iddialı. Dinleyenleri duygu deryalarında bir yolculuğa çıkaracak Özlem Güneş’in büyüsüne kapılmak için geri sayım başladı!



Sosyal medyada duyurulduğu ilk andan itibaren dinleyenlerin büyük merakla bekleyerek beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu “Neler Geldi Bu Başıma” isimli teklinin sözü Ferhat Kılıç’a, müziği ise yine Ferhat Kılıç ve Taner Solak’a ait. Şarkının düzenlemesi Taner Solak imzası taşırken, klibin yönetmen koltuğunda Kemal Başbuğ oturuyor.



Özlem Güneş’in ilk çıkış parçası “Neler Geldi Bu Başıma” Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 29 Kasım’dan itibaren tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!